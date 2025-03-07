Sürecin kanununu yazacaklar mı yeniden?

07 Mart 2025 Cuma

“İşte Kandil’e gidiş, İmralı’ya gidiş... Bunların hepsi çözüm süreci kapsamında hükümetle koordineli yaptığımız ve bu yasa çerçevesindeki faaliyetlerdi. Biz Kandil’e kafamıza estiği için gitmedik. Her gidişimiz her dönüşümüz hükümetle, bürokratlarla toplantılarla belirlendi. Bu yasa yokmuş gibi davranıyor ya savcılar, soruşturma makamları, bu işin ucu çok farklı yerlere gider. Bu yasa kapsamına çok fazla insan giriyor. Eğer suçlamaya dahil edilecekse de hep birlikte hesap veririz. Ne kadar AKP’li yetkili varsa, cumhurbaşkanından başbakanına, bürokratına kadar suç işlemişsek hep birlikte hesap veririz. Suçsa suç kardeşim. Yok değilse Selahattin Demirtaş’ın günahı ne?”

Okuduğunuz alıntı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu davada yaptığı bir savunmadan kesitler... Demirtaş, “Çözüm Süreci Kanunu” diye bilinen, 2014’te yayımlanan 6551 sayılı yasayı hatırlatıyor. Dahası bu yasaya rağmen hukukun çifte standardını vurguluyor.

Halbuki, ilgili kanunun Meclis’ten önce İmralı’da Öcalan’a bile sunulduğu, kısa bir süre içerisinde yasalaşmazsa Öcalan’ın “savaş çıkacağı” ifadelerini kullandığı dahi öne sürülmüştü. Sonra ne oldu? Çözüm sürecine yasal dayanak getiren ve özellikle kamu görevlilerine yargı zırhı tanıyan kanuna rağmen, Kürt siyasetçiler o dönemki eylemlerinden dolayı yargılandı; tutuklandı. Nihayetinde o kanun, 2018 yılında çıkarılan bir cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de deyim yerindeyse lağv edildi.

İLK TEKLİF CHP’DEN

Şimdi...

Başlangıcı bir yıl öncesine kadar dayandırılan yeni çözüm sürecindeyiz. Pek dikkat çekmedi ama bu sürecin ilk yasa teklifi CHP’den geldi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yeni sürece yeni bir yasanın gerektiğini belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Alp, “2014 yılında, o dönemki çözüm sürecinde görev alan kişilerin hukuki sorumluluğunun doğurmayacağını öngören 6551 sayılı yasa çıkarılmıştı. Süreç akamete uğradıktan sonra hükümet adına görev yapanlar bu yasaya göre korundu. Fakat birçok sivil insan da mağdur oldu, ithamlarla karşılaştı” dedi.

“Bugün Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabalar geliştiriliyor, bu çabaların başarıya ulaşabilmesi ve toplumsal bütünleşmemizin sağlanabilmesi için elbette bazı adımlar da atılacaktır zaman içerisinde” diyen Alp önerisini şöyle aktardı:

“Bu çabaları yürüten kişilerin ileride sorumluluklarının doğmaması için 6551 sayılı yasaya benzer, fakat onun eksiklerini gideren yeni bir çerçeve kanun çıkarılmasını somut bir öneri olarak yüce Meclis’imizin takdirine arz ederim.”

CHP’li siyasetçinin uyarısı ve hatırlatması yersiz değil. Zira, tarih de 23 yıllık iktidar da çok ders verdi herkese. Öyle ya, bu yasayı öneren milletvekilinin partisine mensup siyasetçilerin “PKK üyeliğinden” cezalandırılmasını isteyen iddianame daha dün yazıldı.

Az daha unutuyordum...

Yeni sürece dair yasa teklifinde bulunan İnan Akgün Alp, CHP’den kesin ihraç istemiyle yaklaşık üç ay kadar önce disipline sevk edilmişti.

Her şey ne kadar da garip.