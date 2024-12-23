Bombacı Mülayim neden tutuklandı

23 Aralık 2024 Pazartesi

Ne garip bir düzen… Sabah polis uyanıyorsun akşam terörist oluyorsun.

Geçen hafta, polis sendikası kurmaya çalışan, bunun için sosyal medyada Polis Sendikası hesabını yöneten Polis Levent A.’nın hikayesini anlatmıştım. Soylu’nun kızının Baltalimanı Polisevi yerleşkesi içindeki konutta kalmasını sorgulayan bir mesaj paylaşınca evi basılmış, kelepçelenmiş, tutuklanmıştı. Yazıdan sonra polislerden pek çok mesaj aldım. Çoğu "bir de Bombacı Mülayim var" diyordu. Hikayesinden bu sayede haberdar oldum.

Herkes onu "Bombacı Mülayim" olarak tanıyor. Adı: Vedat Kılıçel. Lakabını Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmindeki karakterinden alıyor.

Son olarak Trabzon Emniyeti’nde görevli Polis Vedat, "haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır" felsefesine inanıyor. Uzun süredir sosyal medyada polislerin yaşadığı haksızlıkları paylaşıyor. Örneğin polis araçlarının kaza veya görev nedeniyle zarar görmesinin bedelini polislerin ödediğini anlatıp itiraz ediyor. Kelepçenin, silahın parasını polisin vermesini eleştiriyor. 50-55 bin lira maaşla polislerin geçinememelerini gündeme getiriyor. Ayağa değil vücuda atış talimi yaptırılmasından bile bahsediyor. Bayramlarda, resmi tatillerde angarya çalıştırmalara karşı çıkıyor. Uykusuz, gecesiz-gündüzsüz, parasız yaşamanın polislerde aile dramlarına, intiharlara yol açtığını anlatıyor. Birçok polis yaşadığı sorunları duyursun diye Bombacı Mülayim’e yolluyor. Elbette polis, polisin hakkını savunmak için de olsa, ayrık otluğu yapınca başı belaya girmekten kurtulmuyor.

BİTLİS EMNİYETİ POLİSİN PEŞİNDE

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı önümdeki iddianame kopuş anını anlatıyor; oradan aktarayım. Her şey Nisan ayında yaşanmış. Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sefa B., Bombacı Mülayim sosyal medya hesabına, tanık olduğu olayı anlatmış. Hesap ise "sizden gelenler" adıyla bu mesajı paylaşmış: ""V.. abi Bitlis İl Mu¨du¨ru¨’nu¨n eşi de polis memuru. Polis Okulu’nda kadrosu. 2023 Ford Kuga araca biniyor. Ayrıca siyasi göru¨şu¨ nedir bilmem, seçimlerde açık şekilde AKP adayına oy istedi. Kafasına göre ilde terör estiriyor, mu¨du¨r yardımcılarını görevden alıyor, ağzı bozuk, mu¨du¨rlere saydırıyor. Üstte huzursuzluk olunca altta biz eziliyoruz".

İşte İl Emniyet Müdürü’nün polis memuru olan eşinin, başta makam otosuna binmek üzere, diğer polis memurlardan farklı bir yaşamı olduğunu gösteren bu mesajın paylaşılması, iki polisin de başını yakmış. (Elbette asıl dert polisin seçimde AKP lehine çalıştırıldığının yazılması.) Bitlis Emniyet Müdürlüğü, savcıya haber vermeden, kendiliğinden hareket ederek polislerin peşine düşmüş. Ardından savcıya gidip operasyon talimatı almış. Bitlis’ten Trabzon’a gönderilen Terörle Mücadele polisleri, Bombacı Mülayim’i görevi başındayken gözaltına almış. Konutu aranmış, çocuklarının telefonu, bilgisayar ve tabletlerine, eşinin bilgisayarına el konulduktan sonra kelepçelenip Trabzon’dan Bitlis’e götürülmüş.

Devletin kurumlarının çivisinin çıktığını gösteren olay: Bitlis Emniyet Müdürü’nü eleştiren mesajdan sonra, Bitlis Emniyeti tarafından gözaltına alınan "Bombacı Mülayim" lakaplı Polis Vedat, Bitlis Emniyeti’nde 3 gün gözaltında kalmış. Ardından tutuklanmış. 70 gün cezaevinde tutulmuş.

MÜLAYİM’E YAPILAN TOPLU LİNÇ

Sorsanız "soruşturmanın gizliliği", "lekelenmeme hakkı", "suçu kanıtlanana kadar herkes suçsuzdur" derler. Ancak gözaltında daha ifadesi bile alınmadan Emniyet Genel Müdürlüğü, Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı ve Bitlis Valiliği sırayla basın açıklaması yapmış. Evinde 3 bin sayfa gizli belge geçirildiğinden haksız kazanç elde ettiğine, hakkında çok sayıda şikayet olduğundan emniyet müdürünün eşini terör örgütlerine hedef gösterdiğine kadar çok sayıda suçlamada bulunmuşlar.

İşin ilginci, bu süreçte yapılan araştırmada, Emniyet Müdürü’nün polis olan eşinin, il Emniyet Müdürlüğü’ne kayıtlı araçla işe gidip geldiği ortaya çıkmış. Mesajda sadece aracın markası yer aldığı halde, Bombacı Mülayim "terör örgütlerine hedef göstermek"le suçlanmış. Bahse konu 3 bin sayfanın, polislerin dertlerini anlatmak için Bombacı Mülayim’e yolladığı, aslında saklı olmayan belge olduğu anlaşılmış. "Menfaat elde etme"nin sokak hayvanlarına toplanan yardım olduğu ortaya çıkınca "yardım kanununa muhalefet"ten hakkında soruşturma açılmış.

MÜLAYİM ARTIK POLİS DEĞİL

Sonuç olarak Bombacı Mülayim "terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan halen yargılanıyor. Sokak hayvanları için toplanan yardım nedeniyle, hakkında kademe durdurma cezası ile 26 bin lira idari para cezası verilmiş. “Amir ve üstlerinin iş ve işlemlerini eleştir mahiyette tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da radyo, televizyon ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla kamuoyuna yönelik yazı, bilgi ve demeç vermek" disiplin suçu kapsamında üç defa ayrı ayrı meslekten çıkarılmış. 70 günün sonunda cezaevinden çıkıp, meslekten ihraç olduktan sonra, vatandaş haliyle attığı sosyal medya mesajları nedeniyle yeni disiplin soruşturmaları da açılmış.

Bütün polislere ibret olsun diye "sallandırılan" Bombacı Mülayim yine de vazgeçmemiş. Polislerin yaşadıklarını sosyal medyada anlatmaya devam ediyor. Gelgelelim… Eylem yapan işçiyi-öğrenciyi polise dövdürenler, ağzını açanı polise kelepçeletenler, halkla polisi karşı karşıya getirenler, bütün bunları yaparken "polisimizin arkasındayız" diyenler… Eğer polis uyanır da kendi hakkını isterse onu terörist ilan ediyor, bileğine kelepçe vurup hapsediyor, soruşturmalarla-davalarla yok ediyor. Bu da iktidardakilerin aslında polisi değil kendilerini sevdiğini gösteriyor. Elbette asıl korkuları, bir gün polislerin çıkarlarının iktidar fedailiği yapmakta değil halkının çıkarını savunmakta olduğunu görmesi.

Meşhur filmde, Mülayim yanlışlıkla kahraman olmuştu. Gerçek hayatta çıkar üretenler ise hiçbir kahramanlığa fırsat vermiyor.