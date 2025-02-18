Ebru Kılıçoğlu
Yokluğu yara
Galatasaray adına bir önceki maçtaki eksikler takviye edilmiş. Tabii teoride! Zira Galatasaray’ın bu deplasmanda çok büyük bir eksiği var. Ne Yunus, ne Morata hatta ne de Icardi… Galatasaray bu maça konsantrasyonunu getirmemiş. Bu nedenle oyuna bir türlü hâkim olamıyor. Rizespor ise bunun tam tersi bir tablo sergiliyor. Soğukkanlı ve son derece konsantre bir oyun… Bu sayede Galatasaray’ın 47’de Osimhen’le bulduğu gole 7 dakika sonra Ali Sowe ile kolayca cevap veriyorlar. Oyuncu değişiklikleri Galatasaray adına tabloyu toparlıyor. Umutsuzca aranan gol 86’da yine Osimhen’le geliyor. Galatasaray önemli maçların arifesinde yola, zor da olsa aldığı üç puan moraliyle devam ediyor.
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