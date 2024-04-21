Adaletsizlikler iktidarı zorluyor

21 Nisan 2024 Pazar

İktidarın, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ni kaybetmesinin bir nedeni de “kişisel kararlara bağlı olarak” yaşanan, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizliklerdir.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, bu kararlar iç hukuk kararlarına aykırı bile olsa, Anayasa emridir.

Ama çelişkili maddeler içeren, kendi yaptığı ucube “Şahsım Devleti Anayasası”na bile uymayan iktidar, AİHM kararlarına uymayı da ısrarla reddediyor.

Kamuoyu, Türkiye AİHM kararlarına uymadığı için, Avrupa Konseyi’nin uygulayacağı yaptırımlardan bile ancak dolaylı olarak haberdar oluyor.

Bilindiği gibi, AİHM, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın salıverilmesine karar verdi ve bu kararında ısrar etti:

Ayrıca bu kararına uyulmadığı takdirde, Türkiye’ye, Avrupa Konseyi’nden ihraca kadar gidebilecek yaptırımların uygulanabileceğini belirtti ve bu yaptırımlara karar verilmesi için, Türkiye’nin ihlalini Konsey’in Bakanlar Komitesi’ne aktardı.

Ama bir yandan “Sığınmacılar” sorununda Türkiye’ye muhtaç olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi topu taca attı; öte yandan bizim iktidar da kulağının üzerine yattı.

En sonunda kamuoyu, eski MİT Başkanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Hollanda’ya gideceğine ilişkin bir haberle, bu yaptırımların birinden haberdar oldu.

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Çeşitli medya organlarında “Bakan Fidan, Onuncu Türkiye-Hollanda Konferansı için Kavala ve Demirtaş şartı ileri süren Hollanda’ya gidiyor” başlığıyla yer alan haberin özeti şöyle:

Hollanda parlamentosunda yapılan oylamada, Demirtaş ve Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM kararlarının uygulanmaması halinde, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle yapması planlanan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncelleme etkinliğinin bloke edilmesi yönündeki önerge kabul edilmiş.

Medyada yer alan haberde Fidan’ın bu karardan bir gün sonra Hollanda’yı ziyaret edeceği belirtiliyor.

Fidan’ın Slot ile görüşmesinde, İsrail-Filistin savaşı, Ukrayna ve Kıbrıs gibi bölgesel sorunlarla birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği AB’ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi gibi konuların da müzakere edileceği açıklanmış.

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Medyada, Hollanda Parlamentosu’nda alınan kararla ilgili konu da Kati Piri’nin sosyal medya paylaşımı üzerinden haberleştirilmiş:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil.

Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti.”

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Tam bu sırada, Hürriyet gazetesinin “Saray’ın Sözcüsü” olarak tanınan köşe yazarı Selvi, sütununda “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” dediği bir makale döşenmişti.

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Kamuoyu, yani seçmen:

Gezi Parkı Direnişi mağdurlarını...

28 Şubat mağduru emekli, yaşlı, hasta generalleri...

Kavala, Demirtaş olaylarını...

Yaşlı, hasta ve/veya engelli mahkûmların tahliye edilmemelerini...

Hapishanelerde yaşayan bebekleri, çocukları...

Adliyede olup bitenler hakkında yayımlanan kitaplardaki rüşvet ve benzeri yozlaşma iddialarını...

Yargıtay’a ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan garip atamaları...

KHK’liler konusundaki haksızlık ve hukuksuzlukları...

Gazetecilerin, verdikleri haberlerden dolayı hapse atılmalarını...

Kayyum atamalarını...

Unutmadı:

31 Mart seçim sonuçlarında geçim sıkıntısı kadar, hiç kuşkusuz, adaletsizlik de etkili oldu!

