Emre Kongar
Emre Kongar [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Adaletsizlikler iktidarı zorluyor

21 Nisan 2024 Pazar

İktidarın, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ni kaybetmesinin bir nedeni de “kişisel kararlara bağlı olarak” yaşanan, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizliklerdir.

***

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, bu kararlar iç hukuk kararlarına aykırı bile olsa, Anayasa emridir.

Ama çelişkili maddeler içeren, kendi yaptığı ucube “Şahsım Devleti Anayasası”na bile uymayan iktidar, AİHM kararlarına uymayı da ısrarla reddediyor.

Kamuoyu, Türkiye AİHM kararlarına uymadığı için, Avrupa Konseyi’nin uygulayacağı yaptırımlardan bile ancak dolaylı olarak haberdar oluyor.

Bilindiği gibi, AİHM, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın salıverilmesine karar verdi ve bu kararında ısrar etti:

Ayrıca bu kararına uyulmadığı takdirde, Türkiye’ye, Avrupa Konseyi’nden ihraca kadar gidebilecek yaptırımların uygulanabileceğini belirtti ve bu yaptırımlara karar verilmesi için, Türkiye’nin ihlalini Konsey’in Bakanlar Komitesi’ne aktardı.

Ama bir yandan “Sığınmacılar” sorununda Türkiye’ye muhtaç olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi topu taca attı; öte yandan bizim iktidar da kulağının üzerine yattı.

En sonunda kamuoyu, eski MİT Başkanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Hollanda’ya gideceğine ilişkin bir haberle, bu yaptırımların birinden haberdar oldu.

***

Çeşitli medya organlarında “Bakan Fidan, Onuncu Türkiye-Hollanda Konferansı için Kavala ve Demirtaş şartı ileri süren Hollanda’ya gidiyor” başlığıyla yer alan haberin özeti şöyle:

Hollanda parlamentosunda yapılan oylamada, Demirtaş ve Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM kararlarının uygulanmaması halinde, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle yapması planlanan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncelleme etkinliğinin bloke edilmesi yönündeki önerge kabul edilmiş.

Medyada yer alan haberde Fidan’ın bu karardan bir gün sonra Hollanda’yı ziyaret edeceği belirtiliyor.

Fidan’ın Slot ile görüşmesinde, İsrail-Filistin savaşı, Ukrayna ve Kıbrıs gibi bölgesel sorunlarla birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği AB’ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi gibi konuların da müzakere edileceği açıklanmış.

***

Medyada, Hollanda Parlamentosu’nda alınan kararla ilgili konu da Kati Piri’nin sosyal medya paylaşımı üzerinden haberleştirilmiş:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil.

Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti.”

***

Tam bu sırada, Hürriyet gazetesinin “Saray’ın Sözcüsü” olarak tanınan köşe yazarı Selvi, sütununda “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” dediği bir makale döşenmişti.

***

Kamuoyu, yani seçmen:

Gezi Parkı Direnişi mağdurlarını...

28 Şubat mağduru emekli, yaşlı, hasta generalleri...

Kavala, Demirtaş olaylarını...

Yaşlı, hasta ve/veya engelli mahkûmların tahliye edilmemelerini...

Hapishanelerde yaşayan bebekleri, çocukları...

Adliyede olup bitenler hakkında yayımlanan kitaplardaki rüşvet ve benzeri yozlaşma iddialarını...

Yargıtay’a ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan garip atamaları...

KHK’liler konusundaki haksızlık ve hukuksuzlukları...

Gazetecilerin, verdikleri haberlerden dolayı hapse atılmalarını...

Kayyum atamalarını...

Unutmadı:

31 Mart seçim sonuçlarında geçim sıkıntısı kadar, hiç kuşkusuz, adaletsizlik de etkili oldu!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Adaletsizlikler iktidarı zorluyor 21 Nisan 2024
Yeni anayasa tuzağı 19 Nisan 2024
Eğitimin ötesi: Köy Enstitüleri 18 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Adaletsizlikler iktidarı zorluyor
Özdemir İnce
Özdemir İnce R.T. Erdoğan Öğrenim Birliği’ne karşı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Saray suçlu arıyor, 900 milyar borca bak diyen yok mu?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen ‘Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez’
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kızgın Boğa
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Yerel
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Boykota çağrı: Yahu makarna da 800 lira olur mu?
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 1921 Anayasası mı dediniz?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi

Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim

Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'

Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın

İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu