Atı alan her zaman Üsküdar’ı geçer mi?

20 Ocak 2023 Cuma

Seçimlerden çok önce, Erdoğan kendisinin yeniden aday olduğunu ilan etti.

İki kez seçilmiş olduğu için, Anayasa’ya göre ancak seçimler TBMM tarafından 360 oyla yenilenirse aday olabiliyor.

Oysa, Erdoğan/AKP iktidarı TBMM’de beşte üç çoğunluğa yani 360 oya sahip değil.

Dolayısıyla Anayasa’ya göre muhalefetle anlaşmadan Erdoğan’ın aday olması olanaklı değil.

Buna rağmen Erdoğan yeni seçim tarihini de 14 Mayıs olarak açıkladı.

Oysa bu da olanaklı değil...

Çünkü seçimi değiştirilen yeni seçim yasasına göre yapmak istiyor...

Ama seçim yasasındaki değişiklikler yapıldıktan ancak bir yıl sonra yürürlüğe girebiliyor.

Yeni seçim yasasının kabul tarihi ise 6 Nisan 2022.

Ama süreç 6 Nisan tarihinde başlayınca, seçim takvimine göre oy verme işlemi 14 Mayıs tarihine yetişmiyor.

Bütün bu yasal ve Anayasal engellere karşın, iktidar hem Erdoğan’ın adaylığını hem de seçim tarihini yasalara ve Anayasa’ya aykırı olarak ilan etti.

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Peki Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerine ve gücüne sahip olan Erdoğan, yasalara ve Anayasa’ya uymazsa ne olur?

Şimdiye kadar ne olmuşsa, şimdi de o olur:

Yani konu önce Yüksek Seçim Kurulu’na sorulur...

Yüksek Seçim Kurulu, yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan durumların, kararların ve uygulamaların yasalara ve Anayasa’ya aykırı olmadıklarını söyler...

Erdoğan da, kendi sözleriyle “Atı alarak Üsküdar’ı geçer!”

Mİ ACABA?

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Bu kez “Üsküdar’ı geçmenin” anlamı değişmiş görünüyor...

Çünkü:

Halkın olağanüstü tepkisi...

Açlıkla ve adaletsizlikle terbiye edilen seçmenin tercihleri...

Yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan her türlü karar ve uygulamaları aşacak bir oy kaymasını işaret ettiği için...

Yasalara ve Anayasa’ya aykırı kararlar ve uygulamalar bu kez, seçim sonucunu belirleyebilecek gibi görünmüyor.

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İlk üç “Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği” olayda...

Yani 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde...

2017 Anayasa değişikliği ile “Şahsım Devleti”ni kuran halkoylamasında...

Ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde:

Erdoğan, YSK kararlarıyla, yasalara ve Anayasa’ya aykırı uygulamalarla seçimleri kazanmış, “Atı alıp Üsküdar’ı geçerek” güvenliğe kavuşmuştur ama...

Ama bu kez ne kadar yasa dışına, Anayasa dışına çıkarlarsa çıksınlar, seçimleri kazanma olasılıkları hiç de yüksek görünmüyor.

Dolayısıyla o ünlü “Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözündeki “Üsküdar”, ya “güvenlikli yer” anlamını yitirmiş ya da ulaşılamayacak kadar uzak bir noktaya gitmiştir!

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Bu seçimlere giderken, başta yargıçlar ve YSK olmak kaydıyla, bütün kişi ve kurumlar, zaten uymak zorunda oldukları yasalara ve Anayasa’ya uygun davranmaya titizlikle özen gösterirlerse, sadece ülke bakımından değil, kendi kişilikleri, haysiyetleri ve gelecekleri açısından da çok doğru davranmış olurlar.