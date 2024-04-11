Bayramlarınız kutlu olsun

11 Nisan 2024 Perşembe

10 Nisan 2024:

Bugün Bayram:

Bir kaşık ayran.

Sana da yeter...

Bana da yeter!

***

10 Nisan 1928.

1924 Anayasası’nda Laiklik ilkesine ilişkin değişikliklerin yapılması:

9 Nisan 1928 tarihinde Başbakan İsmet İnönü ve 120 milletvekili tarafından verilen ve 1924 Anayasası’nın “Türkiye Devleti’nin dini, Din-i İslamdır, Resmi Dili Türkçedir, Makarrı Ankara şehridir” diyen 2. maddesinden “dini, Din-i İslamdır” ibaresinin...

16. maddesindeki milletvekili yeminini ile 38. maddesindeki Cumhurbaşkanı yemininden “Vallahi” sözcüğünün...

26. maddesinden din işlerinin düzenlenmesini TBMM’nin görevleri arasında sayan cümlenin...

264 üyenin oybirliği ile çıkarılmalarının kabulü...

Böylece Laiklik ilkesinin, 1924 Anayasası’nda 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle, 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmesinden 9 yıl önce Cumhuriyetin laik niteliğinin Anayasa metnine dahil edilmesi!

***

Bir Din-Tarım toplumunda, egemen kimliğin Müslümanlık olduğu bir ülkede Laik bir Cumhuriyet...

Tek bir kaşık ayranın bile paylaşıldığı...

Paylaşmanın, Dayanışmanın, Laikliğin, Demokrasinin, Barışın ve Adaletin ortak değerler olduğu bir Cumhuriyet!

Türkiye’yi, İslam Âlemi’nde bir yıldız yapan Atatürk Cumhuriyeti:

Demokratik ve Laik, Sosyal Hukuk Devleti!

***

10 Nisan 2024:

İslam Âlemi’nde Bayram...

Türkiye’de Bayram...

31 Mart 2024:

Seçim bayramı...

Kentlerimizde Bayram...

İstanbul’da Bayram...

Belediyelerde Bayram...

Demokrasi Bayramı...

Laiklik Bayramı.

***

11 Nisan 2014:

Bayramlarımızı bile “Şeker Bayramı”-“Ramazan Bayramı” diye bölenlere...

Ortak değerlerimizi yozlaştıranlara...

Cumhuriyet karşıtlarına...

Laiklik karşıtlarına...

Demokrasi karşıtlarına...

TBMM’nin yetkilerini tırpanlayanlara...

Yargı bağımsızlığını, adaleti yok edenlere...

Atatürk düşmanlarına...

Gençlerimizin geleceklerini karartanlara...

Nüfusumuzun nitelikli, eğitimli bölümünü yurtdışına göçe zorlayanlara...

Nüfusumuzun niteliğine, eğitimine, yurttaşlık bilincine sürekli olarak seviye kaybettirenlere...

Tarihimizi, doğamızı, yeşilimizi, kamu mallarımızı yağmalayanlara...

Ailelerimizi geçim sıkıntısına mahkûm eden, enflasyonu kendi ceplerini doldurmak için azdıranlara...

Laik ve Demokratik Cumhuriyete karşı baskıyı, otoriterliği, totaliterliği savunanlara...

RAĞMEN

BAYRAMLARINIZ KUTLU OLSUN!

***

İKTİDAR KİMİN ELİNDE OLURSA OLSUN, NİHAİ ZAFER DAİMA, HAKLININ, DOĞRUNUN, DÜRÜSTLÜĞÜN, ADALETİN, ÖZGÜRLÜĞÜN, EŞİTLİĞİN, KARDEŞLİĞİN, DAYANIŞMANIN OLACAKTIR.

BAYRAMLARINIZ TEKRAR KUTLU OLSUN!