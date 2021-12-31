Demokrasi cephesi genişliyor mu?

31 Aralık 2021 Cuma

“Şahsım Devleti” rejimi iflas etti:

Hortumlanan kaynaklar da tükenince halk artık açlığa mahkûm edildi.

İktidar hızla destek kaybediyor.

MetroPOLL Araştırma’nın 29 Aralık’ta ilan edilen verilerine göre muhalefet partilerinin bir bölümünün oluşturdukları “Millet İttifakı”, iktidarın “Cumhur İttifakı”nı yüzde 5’lik farkla geride bıraktı.

Üstelik HDP oyları bu hesabın dışında.

Bu durumda iktidar bütün umudunu, muhalefet partilerinin aralarındaki ve parti içlerindeki çelişkilere bağladı.

Bunun için de bütün gücüyle, ideolojilerin, mukaddes değerlerin, kimliklerin, hiziplerin, bireysel hırsların ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı bir biçimde kötüye kullanılmasına (istismarına) sarıldı.

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Bu, siyasal manzarada çok önemli bir faktör, HDP’nin yüzde 10 dolayında ölçülen oyları.

Çünkü ülkenin Kürt sorununun çözümü ile Demokratik Rejim sorununun çözümü bütünüyle iç içe geçmiş durumda.

Bir başka deyişle, Türkiye’deki bütün sorunlar gibi, etnik sorunların da çözümü ancak Demokratik Rejim içinde olanaklı olabilir.

Elbette bu siyasal tablo içinde, iktidarın etnikçi ve dinci söylemlerine dayalı ayrıştırıcı, bölücü ve düşmanlaştırıcı politikalarına ve söylemlerine karşı HDP’ye Demokratik Rejim açısından belirleyici bir rol düşmekte:

Millet İttifakı’nın şemsiye partisi CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, herkesi kucaklayıcı, uzlaşmacı, hatta “sevgi pıtırcığı” diye hafifçe istihza edilen ama kavgadan, dövüşten bıkmış olan seçmende karşılığı olan yaklaşımı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, bütün yerel seçimlerde sonuç almıştır.

Bu sonuçlarda HDP’nin “Millet İttifakı” dışından, Demokratik Rejim uğruna verdiği desteğin önemi inkâr edilemez.

Dolayısıyla, HDP’nin, ülkenin bütün özgürlük, güvenlik ve refah sorunlarına sahip çıkan bir yaklaşımı benimsemesi, Demokratik Rejim’in yeniden hayata geçirilmesi bakımından olumlu bir etki yapacaktır.

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Bu bağlamda, geçen günlerde HDP’nin Demokratik Rejim’e sahip çıkan bir girişimi yaşandı:

İktidar medyasının (yani ülkedeki gazete ve televizyonların yüzde 90’ına varan çoğunluğunun) görmezden geldiği veya çarpıttığı bu girişim, HDP’nin grup toplantısında eş genel başkanlardan Mithat Sancar tarafından satırbaşlarıyla şöyle ilan edilmişti:

“Yarın Saadet Partisi, önümüzdeki hafta DEVA, Gelecek ve CHP başkanlarıyla bir araya geleceğiz.”

İktidarın ilan ettiği “Yeni Ekonomik Model”i eleştiren Sancar, “Birleşmek, birlikte yürümek ve bu ülkeyi 2022’de adalete, büyük barışa, demokrasiye taşımak için derhal harekete geçmeliyiz.

...Yarından itibaren dört partiyle eş genel başkanlar düzeyinde görüşme turumuz olacak. Ortak mücadele için kendilerine de çok temel noktalarda önerilerimizi sunacağız.

Yarın Saadet Partisi’ni ziyaret ediyoruz Pervin Buldan Eş Genel Başkanımla birlikte. Önümüzdeki hafta DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi başkanlarıyla bir araya geleceğiz.

...Bizim zaman kaybetme lüksümüz yok. Aslında herkes biliyor geminin su aldığını.

Bu şiiri hatırladınız değil mi, çok tekrar ettik. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu.

...Zarlar hileli değilmiş gibi iktidarın kurduğu oyun sahasında kalma hakkına sahip değildir. Zarlar hilelidir, kaptan yalan söylüyor ve bu gemi su alıyor.

Bizler şimdi ortak mücadele ile bu gemiyi barış, adalet, demokrasi limanına götürmeliyiz.

Önce şu hileli zarları atıp çöpe gömmeliyiz.”

Öyle görünüyor ki HDP eş başkanlarının bu dört partiye gerçekleştirdikleri ziyaretler, o partilerin genel başkanlarıyla birlikte yaptıkları açıklamalardan anlaşıldığı üzere, verimli sonuçlar vermiş ve bütün kesimlerde Demokratik Rejim adına ciddi bir umut yaratmıştır.

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Evet, hedef, her şeyden önce Demokratik Rejim’in yeniden kurulmasıdır:

Sonra da sıra, bütün sorunların Demokratik Rejim çerçevesinde, açık tartışma, müzakere, karşılıklı anlayış ve uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturulmaya çalışılmasına gelir.

Bütün halk, artık barışı, kucaklaşmayı, özgürlüğü ve ona bağlı olarak aşını, işini özledi!

UMUTLA GİRDİĞİMİZ YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.