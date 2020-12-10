İktidarın dünyası ve gerçek dünya

10 Aralık 2020 Perşembe

Türkiye iki farklı dünya arasında sıkışmış durumda:

Bir yanda “İktidarın Dünyası”...

Öte yanda “Gerçek Dünya”!

Bu iki dünya neredeyse taban tabana zıt...

Arada sıkışan seçmen mutsuz!

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80 milyon kişi “Gerçek Dünya” içinde yaşıyor:

Ama sürekli olarak “Gerçek Dünya” ile ilişkisi olmayan, hatta onun tamamen tersi olan “İktidar Dünyası”nın imaj bombardımanından bunalmış durumda.

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Örneğin, “İktidar Dünyası”nın bir “Saray Mönüsü”nde içecekler şöyle sıralanmış:

Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde),

Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde),

Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde),

Orman Meyveli Special,

Bahçe Naneli Limonata,

Taze Sıkılmış Portakal,

Taze Sıkılmış Greyfurt,

Taze Sıkılmış Havuç,

Taze Sıkılmış Elma.

Yine aynı mönüdeki yiyecekler listesi şöyle:

Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu,

Zencefilli Somonlu Suşi,

Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus,

Susamlı Levrek Simidi,

Aydın usulü kuzu çöp şiş...

“Gerçek Dünya”da ise insanlar:

İstedikleri içkiyi bile zor satın alabiliyor...

“Eve ekmek götüremiyoruz” diyor...

“Askıda Ekmek” alıyor...

Sebze ve meyve ihtiyacını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin”, “Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin”, “Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın” gibi tavsiyelerine uyarak karşılamaya çalışıyor.

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Örneğin, “İktidar Dünyası”na göre, ülke ekonomisi “uçuyor”...

“Gerçek Dünya”da ise büyük çoğunluk geçim sıkıntısı çekiyor, doğru dürüst geçinemiyor, mutfakta yangın var!

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Örneğin, “İktidar Dünyası”nda, “Adalet altın dönemini yaşıyor”.

“Gerçek Dünya”da ise hemen hemen herkes haksızlıklardan, hukuksuzluklardan şikâyetçi.

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Örneğin, “İktidar Dünyası”na göre ülkedeki medya özgürlüğü çok ileride...

“Gerçek Dünya”da ise ülke, hapisteki gazeteciler sayısında dünyada ikinci.

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Örneğin, “İktidar Dünyası”nda Türkiye’nin yeri Batı Dünyası.

“Gerçek Dünya”da ise ülke gittikçe Batı uygarlığından uzaklaştırılıyor, Arap İslamı’nın kucağına atılıyor.

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Örneğin, “İktidar Dünyası”na göre Türkiye’deki rejim “İleri Demokrasi”.

“Gerçek Dünya”da ise Türkiye’deki rejimi artık Demokrasi diye adlandırmak olanaklı değil; uluslararası sınıflandırmalarda, örneğin Freedom House sıralamasında “Özgür olmayan ülkeler” arasında yer alıyor.

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Sonuç olarak ülkeyi yönetenlerin empoze ettikleri “İktidar Dünyası” imajı ile seçmenin içinde yaşadığı “Gerçek Dünya”nın nitelikleri tamamen birbirine ters:

Her ne kadar, iktidar kendi dünyasını empoze etmek için sopalı, hapisli bir baskı rejimi uyguluyorsa da “Gerçek Dünya”yı yok etmeye, bastırmaya, uzun dönemde hiçbir iktidarın gücü yetmez...

Ama seçmenin de içinde yaşadığı “Gerçek Dünya”nın realitesi, bir gün mutlaka “İktidar Dünyası”na da egemen olur!