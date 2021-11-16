İktidarın yeni aldatmacaları

16 Kasım 2021 Salı

Ne demişti rahmetli Demirel:

“Demokrasilerde çare tükenmez!”

Şimdi ilk seçimlerde gideceği belli olan Erdoğan/AKP iktidarı, kendisinin yozlaştırdığı Demokratik Rejim içinde yeni aldatmacalar peşinde görünüyor.

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Aslında iktidar kendi oyunuyla tuşa geldi:

Bu çağda Türkiye gibi çok sorunlu ve karmaşık yapıdaki bir ülkede “Tek Kişi Yönetimi”nin başarılı olması olanaksızdı.

Ayrıca, bu yapısal olanaksızlığa ek olarak Erdoğan/AKP iktidarının “Tek Kişisinin” ve kadrolarının, bu yönetimi başarmak için ne gibi nitelikleri ve yetenekleri olduğu da çok tartışmalıydı.

Sonuç olarak “Nihai hedefimizi gerçekleştirdik” denilen, “Cumhuriyete karşı büyük başarı” sanılan ve zafer naralarıyla kutlanan 16 Nisan 2017 Anayasa Halkoylaması ile ilan edilen “Şahsım Devleti”, Erdoğan/AKP iktidarının iflasını hızlandırdı...

Üstelik de “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” ifadesi, bu iflasın hem gizlenmesini hem de başarısızlığın başka sorumlulara yüklenmesini olanaksız hale getirdi.

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Tam bu arada, iktidar kanadından ve tetikçi medyadan, bir bölümü birbirleriyle çelişen ama hepsi “Şahsım Devleti”nin başarısızlığını kabul eden ve muhalefete ödün veriyor izlenimi yaratan mesajlar gelmeye başladı.

Sevgili okurlarım benim kişilerle işim olmadığını ve genel eğilimler üzerinde yoğunlaştığımı bilirler.

Bu nedenle kim söylemiş olursa olsun, iktidar cephesinden verilen mesajları kişilerden bağımsız olarak iki farklı grup içinde şöyle özetlemek olanaklı:

Birinci grup mesajlar.

Muhalefeti suçlayan, tehdit eden, eylem ve söylemler:

İyi Parti üzerinden bu partinin liderine, yöneticilerine ve tabanına yönelik saldırılar, tehditler, suçlamalar.

CHP’nin kapatılmasına ilişkin öneriler.

Milletvekillerinin yurtdışına sürülmesine ilişkin tarihsel örneklerin gündeme getirilmesi.

Anayasa Mahkemesi’nde açılan HDP’nin kapatılması davası.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın hapis kararlarında ısrar ve hem teröristlik hem de casusluk suçlamalarının devamı.

Bütün muhalefeti terörizmle suçlayan ifadeler.

Muhalefet liderlerine ayrı ayrı yöneltilen hakaret ve suçlamalar.

Erdoğan/AKP iktidarından ayrılan ve ayrı partiler kurarak muhalefete geçen DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanlarına ve mensuplarına yönelik olarak “hain” suçlamalarının yapılması.

İkinci grup mesajlar.

Muhalefetle temas ve ortak çalışma gerçekleştirme yoluya gizli bir meşruiyet arayışı: “Şahsım Devleti” modelinin iflasına ve “Parlamenter Demokrasi”ye dönüş gerekliliğine ilişkin eylem ve söylemler.

Cumhurbaşkanı seçiminde aranan yüzde 50 artı 1 koşulunun yanlışlığı ve yetersizliği.

Parlamenter Demokratik Rejim üzerinde bazı uzlaşmaların yapılabileceğine ilişkin mesajlar.

Yeni bir sivil anayasa çalışması için ortak komisyon kurulması önerisi.

Erdoğan/AKP iktidarının koltuk değneği olan MHP’nin iktidar ortağı değil, muhalefet olduğuna ilişkin, siyasal gerçeklere aykırı olan iddiaları.

Erdoğan/AKP iktidarının Saadet Partisi’nden ve Temel Karamollaoğlu’ndan destek araması.

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Sevgili okurlarım bunlar, iktidardan düşeceği kesinleşen bir partinin ve bir liderin umutsuz çırpınışları:

Artık ne muhalefet partileri bu tuzaklara düşer...

Ne kendilerine “kullanışlı aptallar” adını takan “İkinci Cumhuriyetçiler” ve “Yetmez ama Evetçiler”, yeniden AKP’nin peşine takılır...

Ne de Kürtler “Açılım” adı altında, kapalı kapılar arkasında gizli müzakerelerle üretilen fantezilere kanar...

Çünkü iktidar, elindeki tüm iç ve dış kozları kaybetmiştir.

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Dilerim şeffaf, adil ve demokratik seçimlerin yapılması iç ve/veya dış savaş çıkarmak gibi akla hayale gelmedik önlemlerle ertelenmeye çalışılmaz.

Çünkü seçimleri ertelemek için yapılabilecek olan bütün çılgınlıklar, hiç kimsenin kuşkusu olmasın, aynen İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi, tamamen ters teper ve üstelik gidiş süreçlerini de en başta kendileri olmak üzere, bütün ülke için çok daha sancılı bir hale getirir.