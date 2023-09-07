İmamoğlu’nun önündeki iki engel

07 Eylül 2023 Perşembe

Erdoğan/AKP iktidarı, özellikle İstanbul’u almak üzerine geliştirdiği yerel seçimlerdeki stratejisinin iki ayağından birini, CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na karşı duyulan küskünlüğe ve bu küskünlüğün, Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesi üzerine, giderek kızgınlığa dönüşmesine bağlamış görünüyor.

İktidar, gazetelerin ve televizyonların yüzde 90’ından fazlasına egemen olduğundan CHP seçmeninin bu küskün ve kızgın tavırlarına, iktidar sözcüleri ve tetikçileri tarafından da verilen destek, bütün toplumun, CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na olan güvenini bütünüyle yitirdiği izlenimi veriyor.

İmamoğlu’nun önündeki en önemli engellerden biri bu!

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Erdoğan/AKP iktidarının, özellikle İstanbul’u almak üzerine geliştirdiği yerel seçim stratejisinin ikinci ayağı, Özal döneminde merkezi iktidarın Erdal İnönü’nün SHP’sine karşı yaptığı, siyasal şantajı andıran tehditleri de hatırlatan olumsuz propagandaya dayalı.

Yaşları ve ilgileri yeterli olan okurlarım anımsayacaklardır:

1989 yerel seçimlerinde Özal’ın iktidar partisi ANAP, SHP’li belediye başkanları için, seçilirlerse, Hükümet’ten destek alamayacaklarını belirterek “eli kolu bağlı başkan” imgesi üzerinden bir propaganda yürütmüştü.

O dönemde kullanılan ifadeler şöyle özetlenebilir:

1- “Hizmet için bas¸kan mecburen bize gelecek. Biz de kara kaplı defteri açıp bakacagˆız. Oy yoksa hizmet de yok.”

2- “Belediye bas¸kanları verdikleri sözleri tuttum diyorsa bunun için gerekli parayı babasından almadı.”

3- “Bu seçimde fırsatı kaçırırsanız 5 yıl daha beldenize hizmet gelecek diye beklemek zorunda kalırsınız.”

4- “26 Mart’ta digˆer partilerin adaylarına oy verirseniz bir ailenin üvey evladı muamelesi görürsünüz.”

5- “Hükümet olarak bizimle, bir bas¸ka partiden seçilmis¸ belediye bas¸kanının diyalog kurması zor.”

Ama gözlemcilere göre, ANAP’ın bu tehdit algısı yaratan seçim propagandası ve aynı s¸ekilde negatif mesajlar içeren seçim afis¸leri, aslında seçmen üzerinde olumsuz etki yapmıs¸, ANAP’ın oylarının belki de bekledigˆinden çok daha fazla düs¸mesine neden olmus¸tur. (Bakınız “Nedim Yalansız, https://dergipark. org.tr/tr/download/articlefile/144651”)

İmamoğlu’nun önündeki ikinci engel de bu siyasal şantaja dayalı olumsuz propagandadır.

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Bugünkü iktidar da dört yılı aşkın bir süredir, bütün CHP’li belediyelere çeşitli engeller çıkararak bu kentlerdeki seçmenleri mağdur ediyor.

Bu engeller ve onların yarattığı mağduriyet, İmamoğlu’nun ve CHP’li belediye başkanlarının seçilme şanslarını nasıl etkiler bilmiyorum.

(Elbette 2019 seçimlerindeki mağduriyetin 13 bin farkı 800 bine çıkardığı da hatırlanmalıdır.)

Ayrıca genel seçim sonuçlarına ilişkin olarak CHP’ye karşı, kızgınlığa dönüşen küskünlükler ve kırgınlıklar nasıl aşılır, onu da hiç bilmiyorum. Özetle İmamoğlu’nun işi zor!

