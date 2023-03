Kadın, emek, hayvan, şiddet ve terör

31 Mart 2023 Cuma

Öyle bir parti düşünün ki:

Kadına düşman...

Emeğe düşman...

Hayvana düşman...

Etnikçi...

Irkçı...

Azgın milliyetçi...

Faşizan, hatta faşist...

Kendi kimliğinden olmayan insanları insandan bile saymıyor...

Her türlü şiddeti, her türlü terörist eylemi kullanmış ve hâlâ kullanıyor!

***

Öyle bir parti düşünün ki:

Kadına düşman...

Emeğe düşman...

Hayvana düşman...

Dinci...

Mezhepçi...

Tarikatçı...

Kendi kimliğinden farklı kimlik ve inançtakilerin öldürülmeleri gerektiğine inanıyor...

Her türlü şiddeti, her türlü terör yöntemini her an kutsuyor!

***

Öyle bir parti düşünün ki:

Kadına düşman...

Emeğe düşman...

Hayvana düşman...

Demokrasiye düşman...

Yalancı...

Bugünkü düşmanlarını yarın dost ediniyor...

Bugünkü dostlarını yarın düşman yapıyor...

Güvenilmez...

İşine geldiğinde teröristlerle masaya oturuyor...

İşine geldiğinde, demokratik yöntemlerle politika yapanları terörist ilan ediyor!

***

Öyle bir parti düşünün ki:

Kadına düşman...

Emeğe düşman...

Hayvana düşman...

Ve kendi inanç ve düşüncelerine karşı olanları domuz bağı ile bağlayıp işkence ile öldürüyor...

İşkence ve cinayet kayıtlarını da etrafa korku yaymak ve gücünü göstermek için yayımlıyor!

***

Öyle bir iktidar düşünün ki:

Kadına düşman...

Emeğe düşman...

Hayvana düşman...

Kendi iktidarına karşı olanları susturuyor, susmayana şiddet uyguluyor...

***

Öyle bir ittifak düşünün ki:

Yukarıdaki gibi partilerle...

Yukarıdaki gibi bir iktidar...

Ortaklık yapıyor...

Ve bir ülkeyi birlikte yönetiyorlar!

***

Kâbus gibi...

Daha güzel Türkçeyle “Karabasan” gibi:

Çağımızdaki demokratik ülkelerde ne böyle partiler...

Ne böyle iktidarlar...

Ne de bunlar arasında böyle bir ittifak var olabilir!

Elbette Anayasasında “Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti” olduğu yazan Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir facia, böyle bir “karabasan”, böyle bir “kâbus senaryosu” hiçbir biçimde düşünülemez bile!