Medyaya yasadışı baskılar artıyor

08 Ağustos 2021 Pazar

BirGün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, Şişli’de bir kadına şiddet olayı sırasında video çektiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Olay www.birgun.net’in haberine göre şöyle oldu:

Akşam saatlerinde Mecidiyeköy’de bir kadına şiddet olayı yaşanırken ihbar üzerine polisler olay yerine geldi. Bu esnada bölgeden geçen Uğur Şahin, olayı videoya çekmeye başladı.

Polislerin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda izinsiz çekim yapmanın yasak olduğunu öne sürmesinin ardından Uğur Şahin basın kartını gösterdi. Buna karşın polis, Uğur Şahin’i Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde nöbetçi savcılık ile yapılan görüşmenin ardından Uğur Şahin, Kuştepe Polis Merkezi’ne sevk edildi.

Buradan Okmeydanı Hastanesi’ne götürülen Şahin, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar Kuştepe Karakolu’na götürüldü ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

CHP’li milletvekili Özgür Özel, olayı şöyle yorumladı:

“Süleyman Bey, bu genelgenin basını kapsamadığına yönelik sözlerinizi anlaşılan dinleyen yok! Bu genelgeyi derhal yürürlükten kaldırın.

Anayasaya aykırı bir genelgeyle basın özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Basın özgürlüğünün ve BirGün gazetesinin yanındayız.”

CHP milletvekili Veli Ağbaba şöyle konuştu:

“Kadına yönelik şiddeti engellemek yerine şiddeti görüntülemek isteyen gazetecileri engelliyorlar.

Akla mantığa sığmayan bu uygulama, açıkça basın özgürlüğünü yok etmeye yöneliktir.

Uğur Şahin’in ve BirGün gazetesinin yanındayız.”

Cumhuriyet’in eski genel yayın yönetmeni CHP milletvekili Utku Çakırözer de tepkisini şöyle dile getirdi:

“Hukuksuz bir genelge üzerinden aylardır gazetecilerin haber yapması, halkın haber alma hakkı engelleniyor!..

Çağrımız net: Genelge derhal iptal edilmelidir!

#UğurŞahin derhal serbest bırakılmalı.”

Sol Parti üyesi Alper Taş, “Uğur Şahin iyi bir gazetecidir. Gazetecilik yapmak suç değildir” dedi.

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de şöyle tepki verdi:

“Kadına yönelik şiddeti engellemeyenler, şiddetin görüntülenmesini cezalandırıyorlar.

Şişli’de bir kadına yönelik şiddeti görüntülediği için göz altına alınan BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin’i derhal serbest bırakın.”

Disk Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, TGS ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TGC de yayımladıkları bildirilerle olayı kınadılar.

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İkinci ve çok vahim bir başka olay da canlı yayın yapan Halk TV ekibine karşı yapılan saldırıda yaşandı:

Halk TV, 28 Temmuz’da başlayan ve giderek yayılan yangınlarla ilgili olarak Marmaris’te canlı yayın yaparken yayın yapan ekip saldırıya uğradı.

Murat Ağırel olay anını sosyal medyadan görüntülerle duyurdu:

“Buraya dışarıdan arkadaşlar ‘bir saniye biz de konuşmak istiyoruz’ diye girince ben güvenlik güçleri müdahale edecek diye düşündüm. ‘Biz de bir şeyler söylemek istiyoruz’ deyince biz de tabii ki buyurun burası Halk TV zaten. Gelin buyurun, oturun konuşalım. Siz de anlatın. Yanlış söylediğimiz ne varsa siz de anlatın dedik. Gruptan bir kişi ‘Eğer siz bu yayına devam ederseniz ve söylediklerinizin yanlış olduğunu düşünürsek size bu yayını yaptırmayız" dedi.

Bu iş fikrini beyan etme değil, bir tehdittir. Bu, buradaki gazetecilere tehdittir. Buradaki gazeteciler, vekiller bu tehditlere boyun eğecek insanlar değiller” diye saldırıya tepki gösterdi.

Yayına katılan İsmail Saymaz da “Kışkırtılmış grupların saldırısı bizi durduramayacak. Gerekirse sabaha kadar burada canlı yayın yaparız” dedi.

Programı yapan Gökmen Karadağ, konuklar Salim Şen, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz saldırıda bulunanlardan şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili olarak sabah saatlerinde gözaltına alınan beş kişiden dördü hemen serbest bırakıldı. Canlı yayındakilere şişeyle saldıran bir kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve mahkemece serbest bırakıldı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı olaya şöyle tepki gösterdi:

“RTÜK eliyle halkın haber alma özgürlüğünün sansürlenmeye çalışıldığı bugünlerde, Halk TV canlı yayınının basıldığına üzülerek tanık oluyoruz.

Tarihte basını susturmaya uğraşan çok iktidarlar ve çevreler olmuştur; ancak tarihte bunu başarabilen hiç olmamıştır.

Basın susturulamaz!” dedi.

Anavatan Partisi’nin eski genel başkanı Nesrin Nas, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Halk TV’ye yapılan saldırı 3-5 meczubun saldırısı değil.

Türkiye’yi çok tehlikeli bir yere sürükleyerek suçlarını, yolsuzluklarını örtmek isteyen ve bunu kaba güce dayanarak yapmayı göze almış organize bir yapının saldırısı bu.

Hitler’in kahverengi gömleklileri neyse bunlar da o.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın yorumu da şöyle oldu:

“Bunlar bu cesareti kimden alıyor olabilir? Her gün muhalefete ve özgür basına kin kusan, hakaret eden, tehdit eden a) AK Parti Genel Başkanı RTE’den b) Partili Cumhurbaşkanı RTE’den.

Kimseyi korkutamazsın, kimseyi susturamazsın.”

Gazeteci Alican Uludağ da saldırganlardan Sertan Yüce’nin, Mehmet Ağar ile fotoğrafının ortaya çıktığını belirtti.