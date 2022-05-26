Rol modeli olarak cumhurbaşkanı - 2

26 Mayıs 2022 Perşembe

Sevgili okurlarım, Salı günü “Benim Cumhurbaşkanı Adayım” başlığıyla, “siyaseten” nasıl bir cumhurbaşkanı adayı istediğimi yazmıştım.

O yazıma ilgi gösteren ve övgü dolu yorumlar yapan çok sayıdaki okurlarıma çok teşekkür ederim.

Bugün bir cumhurbaşkanı adayının “kişisel özellikleri” üzerinde durmak istiyorum.

Çünkü bir kişi cumhurbaşkanı seçildiğinde, o toplumdaki insanların, özellikle de gençlerin “rol modeli” olur.

Kimliği, kişiliği, eylem ve söylemleri, tutum ve davranışları taklit edilir...

Bu anlamda, her cumhurbaşkanı, vatandaşların kişiliklerini ve hayatlarında izleyecekleri yolları, sadece makamının kendine verdiği etkilerle değil, “rol modeli” özelliğiyle de etkiler.

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(Ben “Şahsım Devleti Rejimine” bu nedenle de karşıyım:

“Şahsım Devleti Rejimi” tek bir kişinin bütün eksiklik ve yanlışlarını, doğrudan devlete egemen kılıyor ve hem “rol modeli” olarak taklit edilme yoluyla hem de sahip olduğu yetkilerle, zorla, bu kişisel eksiklik ve yanlışlarını bütün topluma empoze edebiliyor...

Devlet, devlet yapısıyla birlikte insanların, özellikle de gençlerin kişilikleri, beklentileri, duygu ve düşünceleri, bu yolla yozlaşıyor.)

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Bugün, bir cumhurbaşkanı adayının, bana göre ne gibi “kişisel özelliklere” sahip olması gerektiğini yazacağım.

Benim cumhurbaşkanı adayım yalancı olmayacak.

Sadece kendi vatandaşlarına değil, yurtdışındaki insanlara da yalan söylemeyecek.

Verdiği sözlerden dönmeyecek.

Güvenilir olacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım hayal âleminde yaşamayacak.

Gerçekçi olacak.

Herkesin gördüğü, bildiği, yaşadığı gerçekleri ve bu arada tarihi de saptırmayacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım, hırsız olmayacak.

Çalmayacak, çaldırmayacak, hırsızları yanından uzaklaştıracak ve cezalandıracak.

Dürüstlük ve namus timsali olacak.

Hırsızlığın değil, dürüstlüğün ve namuslu olmanın insanları başarıya götürdüğünü, herkese, özellikle de gençlere gösterecek.

Benim cumhurbaşkanı adayım cahil olmayacak.

Cehaleti ve cahilleri övmeyecek, övdürmeyecek.

Cahil kalmış olan vatandaşların, özellikle de kadınların, önünü açacak, vatandaşlarının okulöncesinden üniversite sonrasına kadar çağdaş eğitim almalarını sağlayacak.

Eğitimli insanları, akademisyenleri küçümsemeyecek; profesyonellere mesleki ilkelere bağlılıklarından dolayı hakaret etmeyecek.

Benim cumhurbaşkanı adayım kavgacı olmayacak, insanlardan nefret etmeyecek.

İnsanlara nefretle yaklaşmayacak, topluma düşmanlık tohumları atmayacak.

Eylemleri ve söylemleriyle topluma kavga ve dövüş değil, birlikte yaşama, uzlaşma ve sevgi tohumları ekecek.

Benim cumhurbaşkanı adayım sadakate değil, liyakate önem verecek.

Birinci sınıf insanlar birinci sınıf insanlarla çalışır, ikinci sınıf insanlar beşinci sınıf insanlarla çalışır gözlemini hiç unutmayacak.

Çevresindeki insanları sadakate göre değil, liyakate göre seçecek.

Onları aşağılamayacak, onların önerilerini dikkate alacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım dilini, yani Türkçeyi iyi kullanacak.

Sözcükleri yanlış telaffuz etmeyecek.

Cümleleri düzgün kuracak, özneleri, fiilleri doğru yerlere koyacak, vurgularını doğru yapacak, cümlenin ahengini doğru kullanacak.

Konuşurken dilini yani Türkçeyi katletmeyecek.

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Özetle sevgili okurlarım, benim cumhurbaşkanı adayım, herkesin evlatlarının sahip olmalarını arzuladığı kişisel niteliklerle donatılmış olacak!

Yani “Benim cumhurbaşkanı adayım, herkesin çocuğunun sahip olmasını istediği ahlaka, kültüre ve kişisel niteliklere sahip olmalıdır” derken çok mu fazla şey istiyorum?