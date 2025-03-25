25 Mart 2025 Salı

“Şahsım Devleti”nin çöküşü önlenemez: Çünkü hem temel çürük hem de yapı çarpık!

1) Her şeyden önce, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denen “Şahsım Devleti”, 21. yüzyıldaki çağdaş bir topluma hizmet etmesi gereken devlet yapısını, tek bir kişinin, denge ve denetim olmadan, mutlak yönetimine bağlamıştır ki böyle bir yönetim olanaksızdır çünkü hiçbir kişi tek başına böyle bir yeteneğe sahip değildir.

Başka hiçbir yanlışı ve eksiği olmasa bile bu yapı, sadece bu nedenle çökmeye mahkûmdur!

2) Devlet yapısı, olumsuz insani duygulardan, kıskançlıktan, öfkeden, iltimastan uzak, bütün yurttaşlarına eşitlikçi, adil ve koruyucu olmak zorundadır.

“Şahsım Devleti” ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten tek bir kişinin duygu ve düşüncelerinden bağımsız olmadığı, tam tersine o kişinin bütün bireysel özelliklerinden etkilendiği için devletin tarafsızlık, tutarlılık, eşitlik ve adalet ilkeleri zedelenmiştir.

3) Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı, hem tarafsızlık yemini etmiştir hem de partilidir yani taraflıdır.

Cumhurbaşkanı hem “tarafsızmış gibi özel olarak korunmakta” ama hem de “partisi ve kendisi lehine olan her türlü eylem ve söylemi yapmaktadır”.

Böylece “Şahsım Devleti”, “Parti Devleti” de olmaktadır.

4) Bağımsız olması gereken yargı Cumhurbaşkanı’na bağımlı kılınmıştır.

Anayasa’ya göre yargı bağımsızdır.

Ama iktidarın “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” yapısına uygun davranmasını denetleyecek ve gerektiği hallerde Cumhurbaşkanı’nı da yargılayacak olan 15 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini Cumhurbaşkanı bizzat kendisi seçer.

Üstelik de “Şahsım Devleti” istediği zaman Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamaktadır.

Bütün yargı mekanizmasını düzenleyen, 7 üyesini TBMM’nin atadığı,13 üyeli Hâkimler Savcılar Kurulu da esas olarak 6 üyesini doğrudan atayan Cumhurbaşkanı’nın denetimindedir. Çünkü TBMM’de de Cumhurbaşkanı’nın ittifakı çoğunluktadır.

5) Adalet mekanizması, aynı olaylarda, kişilerin veya kurumların aidiyetlerine göre çifte standart uygulamaktadır.

Örneğin, aynı olaylarda muhalif belediyelere suçlu muamelesi yapılırken iktidar belediyelerine ilişkin hiçbir soruşturma gündeme gelmemektedir.

Aynı çifte standart, medya mensupları arasında da görülmekte, yandaşlar her türlü haksızlık ve hukuksuzluk yaparken bunlar göz ardı edilmekte, yasalara uygun davranan muhalifler ise cezalandırılmaktadır.

6) Hem kaynakların yağmalanmasından hem de kötü ekonomi ve maliye yönetiminden dolayı, geniş halk kitleleri büyük bir geçim sıkıntısına mahkûm edilmiştir.

7) İnsanların ve şirketlerin, özgürlükleri ve mülkiyetleri, tehdit altında görünmektedir.

8) İnsanların, özellikle de gençlerin gelecek için umutları yok edilmiştir.

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Bu 8 madde daha da çoğaltılabilir:

Ben sadece “Şahsım Devleti”nin kendisini yıkmakta olan bazı temel yapı hatalarına ve sonuçlarına işaret ettim.

Bu rejim, kendi içinde, kendisini yok eden çelişik özelliklere sahip olduğu için yıkılmaya mahkûmdur!