Uygarlık ölçümüz kadınlar

09 Ocak 2022 Pazar

Türkiye’de insan olmak da zor, hayvan olmak da...

Kadın olmak ise çok daha zor!

***

Uygarlık, betona, kaba kuvvete, güce, erkeğe tapmak demek değildir:

Uygarlık, adalet, eşitlik, doğaya ve insana saygı demektir.

Beton kafalıların kurduğu feodal bir beton egemenliği içinde debeleniyoruz!

Aşağıda bu egemenliğin sonuçları hakkında bazı raporlar alıntıladım.

Ama önce, bütün bu raporlara ek olarak hapisteki kadınların, kadın hastaların, hamilelerin, lohusaların, annelerin, durumlarının içler acısı olduğunu da vurgulamalıyım.

***

Kadın Bianet Raporu:

Erkekler, 2021 yılı, Aralık ayında en az 34 kadını ve dört çocuğu öldürdü, yedi kadına tecavüz etti, en az 61 kadına şiddet uyguladı, en az 37 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 12 kadını taciz etti, 130 kadını da seks işçiliğine zorladı.

2021’de erkekler, 324 kadını öldürdü.

424 kadını taciz etti, 208 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 793 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı.

2021’de 213 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansırken erkekler, en az 34 çocuğu öldürdü.

***

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2021 Yıllık Veri Raporu:

Aralık ayında öldürülen 30 kadının 17’si evli olduğu erkek, ikisi birlikte olduğu erkek, ikisi eskiden birlikte olduğu erkek, dördü eskiden evli olduğu erkek, dördü tanıdık birisi, biri kardeşi tarafından öldürülmüştür.

Bu ay öldürülen kadınların yüzde 73’ü evlerinde öldürüldü.

2021 yılında öldürülen 280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, altısı kardeşi, üçü tanımadığı birisi, biri kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından öldürülmüştür. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiştir.

2021 yılında kadınlar çoğunlukla evlerinde öldürüldü.

Kadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u işyerinde, dokuzu arabada, sekizi ıssız yerde, altısı otelde, ikisi apartman girişinde, ikisi parkta, biri kömürlükte, biri barakada, biri okul önünde, biri minibüste, biri evinin dışındaki tuvalette, biri avukatlık bürosunda, biri fabrikada, biri otoparkta, biri evinin önünde, biri sağlık ocağı bahçesinde öldürülmüştür. 10’unun öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 64’ü evlerinde öldürüldü.

***

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın “Kazanımları Kaybetmeme ve Hak Mücadelesi’nin Özneleri: 2021’de Kadınlar Raporu”:

2021’de en az 367 kadın erkekler tarafından katledildi, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Geçen 10 yılda, 10 kadından biri en az bir kere en az bir cinsel şiddet türüne maruz bırakıldı.

Beş kadından biri fiziksel şiddet görüyor.

Sağlık alanında çalışan kadınların yüzde 46’sı fiziki, yüzde 26’sı ise cinsel şiddete uğradı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararıyla hak ihlalleri arttı. Karakollara yapılan şikâyetlerde acil ve gerekli müdahalelerin yapılmadığı görüldü.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının insan haklarını yok sayan politikaların benimsenmesi, kadını güçsüz kılmaya neden oldu.

Kadın gazetecilerin maruz kaldığı şiddet yüzde 150’den fazla artarken 11 kadın gazeteci öldürüldü.

Kadın cinayetleri yaptırımsız kaldı. Şüpheli ölümler ve kayıplar hakkında yeterli soruşturma yapılmadı.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku bir yıldır bulunamazken, Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun serbest bırakıldıktan sonra Esra Hankulu’nu öldürdü. İpek Er’in faili Musa Orhan’a iyi hal indirimi verildi.

***

Atatürk, Cumhuriyet Dev-rimi’yle kadını özgürleştirdi...

Karşıdevrimciler, kadını yeniden köleleştiriyorlar!