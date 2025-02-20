Dağıtın gitsin

20 Şubat 2025 Perşembe

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim zirve yapmış durumda. Herkes de bu gerilimin altına odun atıyor. En başta TFF. Maçın hakeminin yabancı olacağı açıklandı. Sonuçta bir lig maçı olan bu karşılaşma için bir yerli hakem çıkarılamıyorsa, milyarların harcandığı, binleri bulan insanın görev yaptığı hakemlik “sektörü” baştan sona bozuk demektir. O zaman lağvedin gitsin.

SORUN MU DEDİNİZ?

En fazla taraftarı olan bu iki kulüp arasında yaratılan gerilim ülkenin en önemli konusu sanki. İnsanlar hayat pahalılığı altında ezilirken Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sorunlarına bu kadar gömülmek rastlantı mı sizce? Ben yıllarca bu yarış 4 büyük arasında kalmasın, başka kulüplerin katılımıyla lig demokratik bir rekabete sahne olsun derken, iş iki kulübün iç savaşına döndü maalesef.

DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI

Herkes bu iki kulübün nefret savaşını izlerken, hep rekabeti yumuşatma unsuru olmuş Beşiktaş ise adeta yeniden küllerinden doğuyor. Ole Gunnar Solskjaer Hoca sanki bu işleri düzeltmek için gelmiş. Beşiktaşlıların bile son yıllarda unuttuğu Beşiktaş değerlerine sahip çıkması, işe dört elle sarılması, sanki yıllarca burada kalacakmış gibi bir sistem kurmaya çalışması çok güzel. Her konuşması da futbol kültürü dersi niteliğinde. Zaten Norveç’in demokratik ortamında doğmuş, Manchester United terbiyesiyle yetişmiş, Alex Ferguson’un eğitiminden geçmiş birisi. Sadece teknik direktörlük değil, kulüp kültüründen oyuncuların aile yaşantılarına kadar bütüncül bir yönetim yaklaşımı var. Başkanı ve arkadaşlarını böyle bir seçim yaptıkları için kutlamak gerek. Ama asıl kutlama koşullar değişse de kötü sonuçlar alınsa da hocaya sahip çıktıklarında olacak. çünkü büyük başarıların ardında hep istikrar vardır. Yapbozla bir yere gidilemeyeceğini öğrenmek için daha ne kadar zaman harcayacağız. Ole’nin bir de insani yanı var ki sanırım hemen herkesin sempatisini hemen ilk günden kazandı. Manchester United’ın bir çalışanının cenazesi için İngiltere’ye gitmesi bile bunu çok iyi açıklıyor. İşte bu kargaşa içinde, “her şey bitmedi” duygusu yaratan bir ortam oluşuyor Beşiktaş’ta. Yollarına birçok engel çıkacağı aşikar. çünkü futbol düzeninin değişmesini istemeyen insanlar her yerde var.