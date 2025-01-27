Gülengül Altınsay
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Gerçeğe dönüş

27 Ocak 2025 Pazartesi

Rakip bu kez Bilbao değil Antalya. Ama taktik aynı; agresif karşılama, hızlı çıkış. Antalya kanatlardan etkili başlıyor oyuna kısa bir süre. Sonra tempo düşüyor. Ne agresif karşılama ne de hızlı atak yapabiliyor Kartal. Semih’in direkten dönen topu ilk yarının tek gol olasılığı. 2. yarı Beşiktaş rakip kaleye daha kalabalık iniyor. 79’da; pres, top kapma, hızlı dikine oyunla golü buluyor. Bir anlık dağınıklık ve Antalya’nın golüyle skor 85’te 1-1 oluyor. Sürekli değişen hocalarla Beşiktaş’ın oyun istikrarsızlığı çözülmeden skor istikrarı da sağlanamaz. Sürekli kazanan bir oyun için zaman gerek.


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