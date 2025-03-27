Hükümsüzler

27 Mart 2025 Perşembe

Bir kez daha futbolun hayati önemini kaybettiği çok daha önemli olayların yaşandığı günlerden geçiyoruz. İnsanlar sokaklara dökülmüş hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyor. Ama hayat durmuyor, futbol durmuyor. Bu kargaşa içinde bizim TFF yine bir haksız karara daha imza atıyor. Neymiş bundan böyle hiçbir maça yabancı hakem atanmayacakmış. Oysa ki hakemlere güvenin kalmaması üzerine Fenerbahçe’nin talebiyle Galatasaray maçına yabancı hakem getirmişti aynı TFF. Yani bizim hakemlerimizin yetersizliğini kabul etmişti. Peki haksız, adaletsiz maç yönetimleri sadece Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mı oluyor ki şimdi Beşiktaş-Galatasaray maçına yabancı hakem vermiyorsunuz? Bu nasıl bir taraflı uygulamadır?

Başkanvekili Ceyhun Kazancı’nın TFF’den istifası da bu yüzden. Siz hiç Galatasaray-Beşiktaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini izlemediniz mi? Fenerbahçeli bazı yöneticiler bile futbola çöreklenmiş “yapı”yı göstermek için G.Saray-Beşiktaş maçlarını gösteriyorlar. Tüm bunlara ve daha fazlasına karşın bu TFF’nin de takımına göre aldığı kararlar nedeniyle artık hükmü kalmamıştır. Tamam hakem hataları hep vardı. Ama son yıllardaki kadar çığırından çıkmamıştı. Önceden bunlar daha bir gizli yapılırken, en azından hata yapmaktan, işini düzgün yapmamaktan utanılırken şimdi fütursuzca kararlar verebiliyor hakemlerimiz. Peki Fenerbahçe’nin hedefleri var da Beşiktaş’ın da hedefleri olamaz mı?

Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta da sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem getirerek, bu iki takımın hakem yönetimlerine de dikkatleri çekmiş olmaları. Ve böylece bu iki takımın ligin diğer takımlarıyla oynadıkları maçlarda da büyüklerin lehine kararların alındığının kabulü olmuyor mu? Sonuçta büyük değişim iddialarıyla gelen bu yeni TFF de maalesef hiçbir şeyi değiştiremedi. Yine her şey yerli yerinde duruyor. Yine büyük hayal kırıklığı. Aslında ülkenin genelinden kopuk sadece futbolda adalet beklemek büyük yanlış. Her şey birbirine sıkı sıkıya bağlı çünkü. Ülkenin sistemi adaletsizlik üzerine, kayırma üzerine, hak etmeden kazanmak üzerine kurulmuşsa bu kadar büyük paraların döndüğü bu futbol ortamında bizim hak, hukuk, adalet istememiz ve kısa sürede olabileceğini sanmamız ne kadar imkânlı? Ama ne demişler gerçekçi ol imkânsızı iste...