Kadının ‘günahı’

17 Nisan 2025 Perşembe

Aslında bu hafta Beşiktaş’ın divan kurulunda başkan Serdal Adalı’nın beni çok umutlandıran o konuşmasından bahsedecektim. Ta ki Sivas-F.Bahçe maçına Sivassporlu oyuncular ellerinde “Doğal olan normal doğum” yazan pankartla çıkana kadar. Ben zaten yıllardır futbolcuların ellerine tutuşturulan o pankartlara karşıyım; verdiği mesaj ne olursa olsun. Bir yandan “Statlara siyaset giremez” diyorsunuz ama kendiniz istediğiniz her tür pankartı futbolcular aracılığıyla insanlara ulaştırıyorsunuz.

Şimdi gelelim o pankarta ve amaçlarına. Yani kadınlara nasıl doğurmaları gerektiğini ve normalin ne olduğunu öğreten pankarta. Sanki kadınlar da tıpkı erkekler gibi kendi kararlarını kendileri veremezlermiş gibi. Evlenip evlenmeyeceklerine, doğurup doğurmayacaklarına ya da nasıl doğuracaklarına dair onların da karar hakkı olamazmış gibi. Normal nedir bir kere? Birinin normali diğerinin anormali olabilir pekâlâ. Tamam Türkiye’de gereğinden fazla sezaryen ameliyatı yapılıyor olabilir. Fakat çözüm erkek siyasilerin, erkek futbolcuların ellerine pankart tutuşturmasıyla, çoğunluğu erkek olan seyircilere mesaj vermesiyle olmaz. Kadını hiçe sayarak olmaz.

Zaten futbol, kadın düşmanlığının yeniden üretildiği mecralara dönmüş durumda. Kadını aşağılayıcı küfürler bir yana şimdi de futbolu yönetenlerce kadının iradesi yok sayılıyor. Kadını aşağılayan ve şiddet uygulanacak seks nesnesi olarak gören kültür hayatımızın her yerinde. Ve bu statlarda da tekrar tekrar üretiliyor.

Ama iyi şeyler de oluyor; Sivassporlu Manaj Türkçesi olmadığı için anlayamadığı o pankarttan ötürü tüm kadınlardan özür diliyor mesela. “Sizin bedeniniz sizin kararınız” diyor. Ama tabi çocuk evliliklerin normal olduğu, kadının asli görevinin çocuk doğurmak ve ailesine bakmak olduğu, çalışınca da kazancını babasına ya da kocasına teslim ettiği, kadın cinayetlerinin namus cinayeti diye meşrulaştırıldığı bir ülkede Manaj’ın özrünü anlayan ve takdir edenler ne kadardır onu bilmiyorum.

Son sözleri 14. yüzyılda feminizmden eser yokken kadın mücadelesi veren Christine de Pizan’a bırakıyorum: “Hiçbir günah kadınınki kadar büyük değildir’ diyorlar ama kadınlar adam öldürmezler, kentleri yakıp yıkmazlar, halkı ezmezler, toprakları yağmalamazlar, kundakçılık yapmazlar, sahte sözleşmeler düzenlemezler. Kadınlar şefkatli, nazik, yardımsever, alçak gönüllü, sağ duyulu varlılardır”. Tabii ki aradan çok zaman geçti ve çok şey değişti ama kadının günah keçisi yapılması da kadın düşmanlığı da kadın üzerinden namus inşası da hiç değişmedi.