Gülengül Altınsay
Nihayet 3 puan aldı
Beşiktaş’ın içinde bulunduğu olumsuz koşullarda ilk maçını Sivas’ta oynaması şanssızlık. Maçın hakemi de Beşiktaşlıların nezdinde iyi bir yere sahip değil. Halil Umut Meler, özellikle son şampiyonluk sezonunda ve ardından yönetimiyle tepki toplamıştı. Ama Rafa’nın usta vuruşuyla öne geçen taraf Beşiktaş oluyor. Aslında tarafların birbirleri üzerinde belirgin bir baskı kuramadığı bir maç bu. Son yarım saatte Beşiktaş, Sivas’ı üzerine çekiyor. Ama kalede Mert ve direkler var. Kontrataklar da sonuç vermeyince Muçi’nin ilk kez 10 numara, Zaynutdinov’un stoper oynağı maçta Beşiktaş yapacağı 3 maçın ilk 3 puanını alıyor.
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