Semih vakası

28 Mart 2024 Perşembe

Semih Kılıçsoy’un geleceği parlak bir oyuncu olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama Semih üzerinden çok tartışma dönüyor şu sıralar. Malumunuz önce A Milli Takım kadrosuna çağırıldı, sonra Ümit Milli Takım’a gönderildi. A Millilerin zaten forvet sıkıntısı varken yapılan bu uygulama tepkilere yol açtı. Futbolcunun psikolojisine filan hiç girmiyorum bile. Özellikle de TFF’nin Beşiktaş’a karşı tutumu ile olayı bağdaştırıp, bunu bir Beşiktaş karşıtlığı olarak değerlendirenler çoktu doğal olarak. Ben bildim bileli Beşiktaşlı oyuncuların milli formayı giymesi ezeli rakiplerine göre hep daha zor olmuştur. Günün TFF’sinin Beşiktaş’a karşı tutumuna da bakarsak pek de haksız sayılmazlar bu eleştirileri yapanlar. Ve fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Öncelikle A Millilerin oynadığı maçlar hazırlık maçları.

Oysa Ümit Milli Takım’ın son İtalya maçı çok önemliydi Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için. Bu maçın kazanılması için de önemli oyunculara ihtiyaç vardı. Semih de böyle bir oyuncuydu. Nitekim Semih oynadığı maçlarda kalitesini gösterdi gollerini atmaya devam etti.

GENÇLERİ HARCAMAYIN

Olaya bir de A Milli Takım’ın hocası Montella açısından bakalım. Finallere az bir zaman kalmışken daha deneyimli oyuncuları tercih edebilir. Biz gelişim süreçlerine bakmadan genç oyuncular oynasın diye seferber oluyoruz ama bocaladıklarında da hemen sahaya gömüyoruz. İşte Arda, Avusturya maçında oynadı, sert rakipleri karşısında kaybolup gitti. Son yıllarda Türkiye’den yetişip de Avrupa’nın 5 büyük liginde kadroya yerleşmiş kaç genç futbolcumuz var ki? Sorun gelişim sorunu.

Beşiktaş yönetiminin Semih’in A Milli Takım’dan gönderilmesine tepki göstermesi de doğal. Ne var ki Semih’in kendi hocası Santos tarafından da hiç iyi değerlendirilmediği açık. Son Galatasaray maçında mesela sürekli sol kanatta rakip savunma oyuncusunu kovalama görevi ile oynatıldı. Ve ileri gitmesi sanki yasaklanmıştı. Sonra Semih’i o maça göre değerlendirenler oldu ki büyük yanlış. Ayrıca yeni yönetimin kadro dışı bıraktığı oyuncular arasında Aboubakar olmasaydı bugün biz Semih’i konuşuyor olabilir miydik acaba? Yani Semih de kendi yetiştiği kulüpte bile hakkıyla değerlendirilmeyen o bildik genç yeteneklerden biri.

Tabii akla bir de şu soru geliyor ister istemez; acaba Semih’in A Milli’de oynaması piyasa değerinin artmasına ve dolayısıyla daha büyük paralara satışına yol açar mı? Ve ara transferde elde avuçta ne varsa harcamış bir yönetime yeni transferler için bir imkân sağlar mı? Genç oyuncuları tam olgunlaşmadan sadece bir an önce para kazanmak için maceraya sürüklemek hep karşı olduğum bir durum. Ama bu transfersever piyasada çarklar farklı şekilde dönüyor. Umarım Semih de