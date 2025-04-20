Gülengül Altınsay
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20 Nisan 2025 Pazar

Beşiktaş oyuna iyi başlıyor. Hızlı oynamaya çalışıyor ama bu top kayıplarına yol açıyor. Çünkü takımda henüz uyum yok. Amir, Gedson, Chamberlain orta alanı ise uyumlu gözüküyor. Gedson hızlı oynuyor; Chamberlain Rashica’yı kaçırıyor, Rafa ustaca vuruyor ve Kartal erken bir organize gol buluyor. Göztepe golden sonra skoru değiştirmek için pres yapıyor. Ve bir türlü uzaklaştırılamayan topa İsmail çok iyi vurunca skoru eşitliyor. Bu gol Beşiktaş’ı adeta uyuşturuyor. İki pas üst üste yapamıyor Beşiktaşlı futbolcular. Ve bu oyuna 1 puan çok iyi. Anlaşılıyor ki Beşiktaş’ın zamana ve yerinde dokunuşlara ihtiyacı var.


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