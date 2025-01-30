Transfer bağımlılığı

30 Ocak 2025 Perşembe

Ole Gunnar Solskjaer çok iyi bir seçim. En önemli farkı da gelir gelmez herkesin gönlünü kazanmış olmasında. Baksanıza Beşiktaş kültürünü özümsemiş de gelmiş. Özellikle Hasan Arat döneminden sonra çok önemli bu. Çünkü Arat’ın Beşiktaş’a en büyük zararı Beşiktaşlılık ilkelerini erozyona uğratmasıydı. Özellikle Ole’nin “Kazanmak istiyoruz ama Beşiktaş gibi şerefimizle kazanmak istiyoruz” sözlerine bakın. Ayrıca sürekli transfer isteyen, sürekli yönetim ve hoca değiştiren zihniyete de “Her şey birden olmaz adım adım ilerleyeceğiz, bunun için de zaman gerek” diyerek karşılık vermesi.

Ama “zaman” deyince durmak lazım. Efendim bazı taraftarlar der ki; “4 yıldır bekliyoruz, artık bizden zaman istemeyin”. Pardon da 4 yıldır işlerin kötü gitmesinin sebebi zaten zaman verilmemesinden ötürü değil mi? Hocaları sezon ortası yolla, her yeni yönetim, her yeni hoca bir sürü transfer yapsın, sonra bu takımlardan başarı bekle.

Üstelik Ole Hoca, “Her adımda da çok düşünüp doğru olanı yapacağız, yanlış yapma hakkımız yok” demesine karşın sezon ortası Fenerbahçe’nin müzmin sakat yedek oyuncusu Cengiz Ünder’in düşünülmüş olması hocanın dediklerine zıt. Ve eski transfer hastası kafanın ürünü. Konuşulan ücretler de çok yüksek. Neden haziranı bekleyip, geleceği olan futbolcuları uygun fiyatlarla almıyorsunuz?

Yeri gelmişken; Fenerbahçe’nin Talisca’ya o kadar çok para gömmesi de transferle kupa geleceğini sanan bu bağımlı kafanın ürünü... Türkiye o kadar zengin bir ülke değil. Asgari ücretten, geçim standardından haberiniz yok galiba. Kısacası bu saçılan paralarla emeğiyle geçinen insanlara büyük ayıp ediliyor.

Zaten futbolda sorunumuz ne futbolcu ne hoca. Sorunumuz yönetme biçimlerimizde. Modern bir futbol kulübü nasıl yönetilir noktasından başlamak lazım buna. Ayrıca “taraftar” olarak konuşan onu yollayan, bunu getiren, sürekli yıldız transferi isteyen hastalıklı kafalara da artık “Yeter” demek lazım.