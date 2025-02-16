Gülengül Altınsay
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Yakışan futbol

16 Şubat 2025 Pazar

Rafa Silva’nın pasını Visca kapıyor ve ardından Banza vuruyor; Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Oysa ki oyuna iyi başlayan taraf Beşiktaş. Ardından Bordo-Mavililer de topa ortak oluyor ama gole yakın taraf hep Beşiktaş. Rafa, Joao Mario ve Rashica sürekli yer değiştiriyor ancak bu pek etkili değil. Immobile de yine hareketsiz ve etkisiz. İkinci yarıda Masuaku’yu sol kanattan daha sık indirip, Gedson Fernandes’i ileri sürünce yoğun baskı üretiyor Siyah-Beyazlılar. Bunun ödülünü önce Masuaku’nun pasında Rafa’nın net şutuyla sonra Gedson Fernandes’in başlattığı atakta Rashica’yla buluyor: 2-1. Geriye düşülen maçta kazanılan üç puan bir yana Beşiktaş’a yakışan futbol da bu işte. Kartal, Solskjaer yönetiminde yavaş yavaş havalanıyor.


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