Diyeti bozmak başarısızlık mı?

25 Haziran 2024 Salı

Danışanlarım kendilerini anlatırken, diyetlerini çok güzel yaptıkları dönemi büyük bir gururla anlatırlar… “Herkes önümde pizza yerken ben salatamı yedim!” “Ooo 40 çeşit tatlı vardı, ben sadece çayımı içtim.” “Gece yarısı neler yiyip içtiler, ben sodamı içtim ve kendimle gurur duydum” gibi.

Bunları yaptığı için kendisine “Helal olsun bana!” diyen de var.. “Of bunu yapmak çok zor sıkıldım!” diyen de.

Ama bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamak eğer uç noktalarda yaşıyorsanız daha zor.

Ne demek istiyorum? Siz kendimi dinliyorum onu mutlu edeceğim diye 20 kg alana kadar izin verdiğinizde, oradan geri gelmesi zor. Elbette sabır gerektiriyor. Bu kaçamaklara karşı canın çekse de bazen beklemen, ertelemen ve durman gerekiyor.

Diyelim ki sen yıllardır aynı kilodasın. O zaman akşam bir sürpriz yemek olduğunda biraz eşlik edebilirsin. Ve diyelim ki 1-2 kg aldın. Sonra belki de 1 hafta daha sakin geçirebilirsin. Ama bir haftanın sonunda arkadaşın hadi gel kaçamak yapalım dedi, abartmadan ona da eşlik edebilirsin. Demek istediğim, vücut ağırlığın sağlıklı aralıkta ise ve %90 sağlıklı yaşama göre bir program sürüyorsan, arada bir keyif yapmanın bir yanlışı yok. Bundan dolayı kendini suçlama.

Ama sürekli büyük rakamlar alıp veriyorsan; o zaman büyük bazı problemleri hâlâ çözememiş olabilirsin!

İnsülin direnci

Yemek bozuklukları

Gece yeme sendromu

Uyku bozuklukları

Hareket problemleri

Duygusal yeme atakları

Bu sorunlar büyük rakamlara götürebilir. Bu yüzden, önce sıkı bir diyeti yapayım sonra çözerim diyorsan, kriz büyüyebilir çünkü diyetini yaparken zorlanmana sebep olur. Ama önce hareketimiz arttırayım diyorsan ve sağlıklı beslenmiyorsan, o zaman da yürüyecek enerjiyi bulamazsın.

O zaman ne yapmalı?

Hepsini aynı anda yavaş yavaş, ekip şeklinde devreye sokmalı.

Minik adımlar...

Kaçamakları bir süre azaltmak...

Uyku için gerekiyorsa destek almak...

Besin takviyeleri ile biraz işi kolaylaştırmak...

Ve inanmak... Karar vermek! İstemek yetmiyor! Ben bu işi hallederim demek lazım.

Yemek yemek güzeldir..

Sevdiğiniz yemeği yediğinizde mutlu olun. Sağlıklı olan budur! En sevdiğiniz yemeği yediniz ama diyet de bozulmuş oldu! Vicdan azabı çekiyorsunuz! Eee... Bu yemek size mutluluk vermedi mi? Hoşunuza gitmedi mi? O zaman şöyle deneyin. Bu duyguyu yaşamamak için o yemeği bir süre erteleyip sonra yiyin. Ya da yarım porsiyon yiyip miktarı azaltmayı hayatınıza yerleştirin. Yemek yemek kötü bir şey değildir. Sevdiğiniz tatlıyı kahve ile alıp arkadaşınızla sohbet etmek dünyanın sonu değildir. Abartmayın. Ama o kadar iyi beslenin, o kadar çok sebze yiyin ve o kadar güzel hareket edin ki! Bedeniniz arada bir ! yaptığınız bu kaçamak için size kızmasın…

Sağlıklı yaşam için;