Güneş Aksüs
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Minik değişimler büyük kilolar vermenizi sağlar

07 Mayıs 2024 Salı

Bazen minik minik örnekler veririm. En azından haftada 3 gün yağsız peynir yeseniz olur mu? Ya da bu defa dönerin lavaşını yemesek? Hadi esmer tahıllar deneyelim, beyaz olanları azaltalım. Minik gibi görünen bu alışkanlıkları bir anda değiştirmek zordur. Ama bu değişimleri yapmaya başladığınızda, hayatınız değişir… Bir anda hadi kahvaltıma maydanoz ekleyeyim dersiniz. Sonraki ay yumurtayı tereyağında yapmayayım da tavaya zeytinyağı koyayım dersiniz. Hatta azaltmak mı lazım? O zaman fırça ile sürsem yeter dersiniz! Aslında bitmeyen ve sürekli bir değişim vardır. Bedenimizin ihtiyaçları günden güne değişebilir. Ama siz dikkat etmeye karar verdiyseniz her zaman yapacak bir şey vardır. Ama bugün bozuldu zaten diyenlerden misiniz? İşte o zaman gerçekten aynı yoldan sürekli geçiyorsunuz demektir. Ama inanın, ileride çok güzel yerler var, devam edin...

Bu yazı minik minik, korkutmadan, sert virajlardan geçmeden, usul usul hayat tarzını daha iyi hale getirmek isteyenler için gelsin. Sadece bir tabak boyutunu küçülterek 30 kg veren insanları biliyorum. Porsiyon azaltarak yani! Aynı yemekler ile... İstedikten sonra yapamayacağın bir şey yok. Haydi başlayalım;

Hayatınızı daha sağlıklı hale getirecek 20 beslenme tüyosu! 

1. Önce tabaklarınızı küçültün. Büyük tabakları bırakın. Küçük kaseleri sebzeler ile doldurun. Ev yemekleri her zaman daha sağlıklı bir yaşam sunar. Küçük kaseler sizi uzun süre tok tutmaz ama bir süre sonra bedeniniz buna alışır.

2. Akşam yemeklerini hafifletin. İptal etmeyin, ama azaltın. Sadece sebze ve yoğurt yemek gibi...

3. Beyaz unların yerine tam tahıllı olanları seçin. Ekmekte, makarnada, tüm seçeneklerde, lif oranı yüksek olanı yiyin.

4. Tuzu azaltın. Evde pişirirken azaltın. Sokak yemeklerinde siparişe bir cümle daha ekleyin. ‘Benimki tuzsuz olsun!’

5. Süt ürünlerini yağlı yerine az yağlı olanlarını alın.

6. Tereyağı iptal edin. Çok nadir belki... Ama zeytinyağı baştacınız olsun.

7. Poğaça yerine tost yiyin. Börek yerine sandviç. (sabah atıştırmalığı için)

8. Daha çok su için. Gazlı içecekleri bırakın. Sadece Maden suyuna izin verin.

9. Salata yapmaya üşenmeyin, yıkayın doğrayın... Çok mu üşendiniz? Isırarak yiyin !

10. Yeşil çay için. Her gün 2 fincan.

11. Daha çok yürüyün. Her adım çok kıymetli!

12. Baharat kullanın. Az ama lezzzetli yemekler olsun.

13. Kızartma yerine fırında, ızgara kullanın. Karnıyarık fırında da çok güzel! Lütfen deneyin!

14. Krem peynir yerine az yağlı güzel bir beyaz peynir yiyin. Yağlı ezine yerine lor peyniri yiyin. Her zaman değil, çoğunlukla…

15. Az yağlı kıyma alın, az yağlı köfte yapın. 

16. Tatlı mı? Bitter çikolata, 1 kare ve kahve ile her gün olur mu? Evet! Olur!

18. Yemeğinizi bölüşün. Sevdiklerinizle...

19. Aç kalmayın. Tok da kalmayın. İkisinin arası iyidir. 

20. Ne yediğinizi bilin. Her lokmada tadını çıkarın! 


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