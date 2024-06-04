Neyi neyle yersem ne olur?

04 Haziran 2024 Salı

Biliyorsunuz ki kilo kontrolünü sağlayan tek şey besinlerin kalorisi değildir. Artık bunu biliyorsunuz değil mi? Tamam önce bunu yanımıza alalım, unutmayalım. Cebimizde dursun. Çünkü hâlâ yemek yerken en çok aldığım sorudur; ''Bu kilo aldırır mı?'', ''Bu kilo verdirir mi?''

Her ne kadar sosyal medyada bu bilgileri sürekli görüyor olsanız da hiçbir gıda tek başına kilo aldırmaz veya verdirmez. Eskiden uzman olmayan kişiler paylaşırdı, ya da uzmanlığı farklı olan kişiler besinler ve beslenme hakkında eksik ve yanlış bilgiler ile dikkatinizi çekmeyi başarırdılar. Ama son yıllarda maalesef işin uzmanları da bölündü. Dikkat çekmek için “Şu zayıflatır, bu kilo aldırır!” diyenler ve sadece gerçek bilgiyi sunanlar.

Besinler; içeriğine, miktarına, pişirme yöntemine, nasıl ve saat kaçta yendiğine göre farklı etki gösterebilir. Sizi tok tutabilir, daha az tok tutabilir. Şekerinizi, tansiyonunuzu etkileyebilir, iyi gelebilir, kötü gelebilir. Alerjinizi tetikleyebilir, bağırsaklarınızı etkileyebilir. Yani besinlerin sağlığımız ve organlarımız üzerine etkisi vardır ama bu etki kilo aldırma-verdirme etkisi gibi kısıtlanamaz. Ve bu etki genellenemez. İnsülin direnci olan biri patates yediğinde kilo alabilirken, sağlıklı biri kilo almayabilir, yakabilir, kullanabilir. Tüm ailesi obez olan bir birey her yediğini depolamaya çalışırken, tüm ailesi zayıf olan biri ise çok yediği halde patates, makarna da yese kilo almayabilir. Genellemeleri unutun. Bu da cebinizdeki ikinci önemli bilgi olsun.

Şimdi gelelim, besinlerin birbiri ile olan ilişkisine... Bunlar hayatınız boyunca dikkat edeceğiniz püf noktalar. Yine kişiden kişiye etki değişebilir ama burada size göstermek istediğim, besinler birlikte olduklarında veya olmadıklarında ne değişir?

İNCİR

İştah açar, şekeri yükseltir, kilo almanızı sağlayabilir. Miktarına dikkat etmek gerekir. 1 tanesi 50 kalori olduğu için bir anda 200-300 kaloriyi tatmış olabilirsiniz. Tok tutmaz.

Incir + ceviz: İştahı dengeler, şekeri dengeler, tok tutabilir. Ceviz veya kuruyemiş eklediğinizde ve inciri 1 veya 2 tane yediğinizde dengelemiş olursunuz.

MAKARNA

Şekerinizi yükseltir, insülini tetikler, çabuk acıkmanızı sağlar.

Makarna + kıymalı domatesli sos + roka salatası: Şekeri dengeler, tok tutar, mutlu eder.

ŞARAP

Şekerinizi yükseltir, insülini tetikler, karaciğeri yorar, çabuk acıktırır, baş ağrısı yapabilir.

1 kadeh şarap + maden suyu + ızgara balık + peynir + salata: Tok tutar, şekeri dengeler, sizi yormaz, yorgunluk , baş ağrısı yapmaz.

PATATES PÜRESİ

Çabuk acıktırır, insülini tetikler, yağlandırabilir.

Köfte + patates salatası: Tok tutar, şekeri dengeler, enerji verir.

BİFTEK

Yağlı ise kalp ve damar sağlığı açısından zararlı olabilir, sadece protein olduğu için tok tutabilir ama enerjinizi düşürebilir. Bağırsak sağlığımız açısında fazla miktarda ve sık yerseniz sistemde sıkıntılar olabilir

Biftek + bol renkli sebze (zeytinyağı ile): Eti yağsız seçer ve haftada en fazla 2 gün yerseniz faydaları ön plana çıkabilir. Çok iyi bir demir ve B12 kaynağıdır. Tok tutar. Yanındaki sebzeler ve zeytinyağı ise bağırsaklar ve organların temizliği konusunda destekler.

Şimdilik en çok sorulanları yazdım, bu serinin devam etmesini isterseniz lütfen bana yazın. Dengeli tabaklar diliyorum!