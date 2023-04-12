12 Nisan 2023 Çarşamba

Fenerbahçe’nin Karagümrük’ü 2-1 yendiği maç sonrasında yönetici Selahattin Baki sert açıklamalarda bulundu. Planlı ve programlı şekilde bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldıklarını vurgulayan Baki, Arao’nun faul nedeniyle iptal edilen golüyle ilgili hakem yönetimini eleştirdi. Emre Mor’un maçın başından sonuna kadar sert faullere maruz kaldığını dile getiren Selahattin Baki, TFF ve MHK’ye seslenerek “Şu son iki ayda herkes işini lütfen doğrusu yapsın” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ NOKTA’

Baki, “Saha zemininin tribünlere en uzak olduğu ve bizim bu en uzak tribünlerin en tepede ve en son koltuktan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi ne VAR’dakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir” diye konuştu.

JESUS HEDEFTEKİ İSİMLERİ OYNATTI

Jesus’un, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında seyircinin hedefi haline gelen Arao ile İrfan Can Kahveci’yi Karagümrük karşısında 11’de oynatması dikkat çekti. Ancak her iki isim bir kez daha sergiledikleri futbolla hayal kırıklığı yarattı. Portekizli, basın toplantısında taraftarları için, “Bizim kadar şampiyonluğa inanmıyorlar. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken iyi taraftar olmanın gözümde değeri yok” dedi.

‘LOBİCİLERDEN KORKMAYIN’

Selahattin Baki, “Günlerdir algılar, manipülasyonlar ‘Lale Orta’ diyorlar, ‘MHK’ diyorlar, bu hakemler F.Bahçe’yi şampiyon yapacak algısı söz konusu. Utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta’ya hem MHK’ye hem TFF’nin bütün kurumlarına sesleniyorum artık bu algıcılardan, lobicilerden korkmayın” dedi. Baki, Erden Timur’un ‘Elimizdeki kayıtları sezon sonunda açıklayacağız’ söylemiyle ilgili, “Klasik açıklamalar. Varsa Türk futbolunun bekası için açıklasınlar görelim. Ama yine açıklamayacaklar” ifadesini kullandı.