Hilmi Türkay
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En ‘Mesut’ rüya

19 Ocak 2021 Salı

“Gelecek mi, gelmeyecek mi” sorusu uzun süre tartışılmıştı. Transfer görüşmeleri olumlu sonuç verdi. Rüya gerçekleşti. Fenerbahçe şimdi çok “Mesut”. 7'den 70'e taraftarın keyfine diyecek yok. Büyük kulüpler, büyük oyuncular alır. İşte Fenerbahçe. Burada transfer bitmez. Aziz Yıldırım çok olumlu işler yapmıştı, inkâr edilemez. Ali Koç da geleneği sürdürüyor. Özil 15 yıllık profesyonel kariyerinde Almanya, İngiltere ve İspanya’da 11 kupa kazandı, 605 maçta forma giydi, 105 gol attı, 216 asist yaptı. Fenerbahçe ara transferin de şampiyonu. Mesut'un yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol takımında forma giyen Attila Szalai geldi. 23 yaşındaki stoper aynı zamanda Macaristan Milli Takım oyuncusu.

Bir diğeri Osayı Samuel. Queens Park Rangers’tan alındı. 4 yıllık sözleşme yapıldı. Mesut oynar, oynatır. Yeter ki Erol Bulut tercihlerini iyi kullansın. Bugüne kadar Erol Hoca’dan maalesef istediklerimizi alamadık. Taktiksel anlamda çok başarısız kaldı. Fenerbahçe’nin zirvenin içinde olması tamamen bazı futbolcuların bireysel becerisinden.

GOLCÜLER YİNE İŞ BAŞINDA

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin golcüleri yine iş başındaydı. Önce Thiam sonra Samatta attı, maç ilk yarıda bitti. Ankaragücü çok direndi ama başaramadı. Bunun adı, güç farkı ve kadro zenginliği. Sarı-Lacivertliler iyi mi oynadı? Hayır. Bir gün bu da olacak. Beklentim Mesut. Dünya yıldızının oynamaya başlamasıyla çok şeyi değiştireceğinden eminim. İsmail Yüksek ve Fatih Yiğit’in görev almalarına sevindim. Gençler bizim geleceğimiz. İsmail, Balıkesir’e verilmiş, sonradan geri çağrılmıştı. Valencia klas bir gol attı. Sakatlandı. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Zirvede mücadele Beşiktaş’la “atbaşı” devam ediyor.

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