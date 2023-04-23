Totolojik seçim
Adamın biri doktora gidip şikâyetlerini sıralamış: “Geceleri kendimi iyi hissediyorum. Ancak sabah olup işe gidince, yüzüm mosmor oluyor, soluk alamıyorum!”
Doktor adamı soyundurmuş, bir güzel muayene etmiş ve teşhisi koymuş: “Dalağın ayarı bozulmuş, aşırı kan yapıyor, almak gerek!”
Adamcağız apar topar hastaneye yatmış, dalağını bırakıp çıkmış. On beş gün sonra işinin başındaymış, ancak yüzü tekrar morarıyor, yine soluk alamıyormuş. Bu kez ünlü bir profesör doktora başvurmuş, bir yığın tahlil yapılmış, orasından burasından parçalar alınmış ve karar açıklanmış: “Safrakeseniz delinmiş, alacağız!”
Yeniden hastaneye yatmış biçare. Safrakesesini ameliyat masasında bırakıp çıkmış. Nekahet süresince hiç morarma işareti göstermemiş, kurtulduğuna sevinerek normal yaşamına dönmüş. Ancak evden çıktığı ilk gün, daha işe giderken yine boğulur gibi olmaya, yüzü gözü morarmaya başlamasın mı? Şak diye düşüp bayılmış yol ortasında.
ÖMÜR GİTTİ, DERT BİTTİ
Hemen ambulans çağırılmış, yeniden hastaneye kaldırmışlar adamı. Sürü sepet uzman, uzun tartışmalardan sonra akciğerlerinden birini ve kalınbağırsağın tamamını almaya karar vermişler.
Ameliyattan üç ay sonra ancak iyileşebilen hastayı, başhekim odasına çağırıp hüzünlü bir sesle açıklamış:
“Derdinizi çözdük. Artık ne yüzünüz gözünüz moraracak, ne de boğulma hissi duyacaksınız. Ama bunca ameliyattan sonra, ömrünüz kısaldı. Kalan bir yılın tadını çıkarın.”
Adam yıkılmış, tabii. Ama ne yapsın? “Kötü kader” deyip, son bir yılını en iyi koşullarda geçirmeye karar vermiş. İlk iş, bankada ne kadar parası varsa çekmiş.
HAYAT, MEMAT, BOYUN
Güzel bir spor araba almış, güzel kadınlara hoş görünmek için de şık olması gerektiğinden, ünlü bir modaevine damlamış. Beş takım elbise, otuz kravat, yirmi çift ayakkabı ısmarlamış ve: “Her gün yeni gömlek giymek istiyorum, bana yüz gömlek dikin!” buyurmuş.
Terzi, “Hay hay” demiş. “Ölçülerinizi alayım hemen.” Ve çırağına, adamın ölçülerini yazdırmaya başlamış: “Kol 57, bel 75, boy 63, boyun 40...”
“Hayır!” diye itiraz etmiş adam. “Benim boynum 40 değil, 37!”
Terzi ısrar etmiş: “Şimdi ölçtüm beyefendi, sizin boynunuz 40!”
“Ne münasebet efendim, ben hep 37 yaka giyerim!” demiş adam.
Terzi dudağını bükmüş: “Nasıl isterseniz öyle dikeriz, bayım. Ama haberiniz olsun, 40’lık boyuna 37 yaka gömlek iliklerseniz, yüzünüz gözünüz morarır ve boğulur gibi olursunuz!”
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ TOTOLOG!
Fransızlar, aynı fikri değişik sözcüklerle tekrar tekrar ifade etmeye “totoloji” derler, değerli okurlarım. Bizim futbol lotaryası ya da poponun nazikçesi anlamında kullandığımız “toto”nun kökeni aslında “tautos”, yani benzerlik demek. “Loji”nin kökeni ise söylem demek olan “logos”dan geliyor.
Türkiye’de milyonlarca insan, siyasal muhaliflerden sade vatandaşına; kimimiz medyada, kimimiz sosyal medyada yazarak, çizerek, uyararak, bazen küfrederek, tam 21 yıldan beri saçımıza başımıza çürümüş sakız gibi yapışan iktidara yönelik bir “düş yakamızdan” totolojisi yapıyoruz.
Ancak muktedir koltuklarına leke gibi yayılanlar; utanmak, vazgeçmek, itiraf ve istifa etmek, bitirmek, gitmek, terk etmek gibi sözcükleri silmişler yoz benlik, çürümüş beyinlerinden.
Ne “düş”ten anlıyorlar, ne de “çüş”ten. Bir hırs bürümüş ki gözlerini, tavukkarasından beter...
MUKTEDİR ESKİLERLE MUHALİF ESKİMİŞLER REKABETİ
Peki iktidar böyle de bu muktedirlerin seçim hilelerini, hurdalarını görmezden gelerek iktidarda kalmasını sağlayan muhalefet farklı mı?
Hangi muhalif lider, hangi parti üyesi muhalif, Türkiye’nin onca yıldır değişik sözcüklerle ifade ettiği temel isteğini anlamış görünüyor?
Bu halk artık iktidarda ya da muhalefette eskimiş, yıllardır Meclis’teki koltuğuna yayılmış ve seçilmelere doyamamış vekil istemiyor! Yeni, taze güçler, masumiyetini yitirmemiş yüzler istiyor.
Aday listelerine bakılırsa, iktidarda eskimiş ve çürümüşlerle muhalefette eskimiş ve çürümüşler arasında seçim yapmaya zorluyorlar bizi...
Milletin ciğeri söküldü, dalağı deşildi, midesi delindi, bağırsakları kesildi; ama boynumuza iktidarı ve muhalefetiyle iki yakası dar gelen eski gömleklerden yine mi kurtulamayacağız?
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
- Türkiye bir SINAV yeri mi?
- Atatürk Havalimanı'nın son hali
- Kasımpaşa'da sayaçlı anket: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
- 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'
- Tabiat parkına gelenler bahar renklerinin tadını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Bunu yapmak şart!
- Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!