Devlet önlem almazsa siz kendinizi koruyun

23 Eylül 2023 Cumartesi

Günlerdir yurttaşların banka hesaplarının boşaltılması ile ilgili yazılar yazıyorum. “Tamam artık yazmayacağım, diğer konulara geçeceğim” diyorum ama bana ulaşan dolandırıcılık vakaları artık binlerle ifade edilecek duruma geldi.

Sistem genelde hep aynı. Bu iş örgütlü çete işi. Dolandırıcılar yurttaşların hangi bankada ne kadar parası var biliyor, kredi çıkıp çıkmayacağını biliyor, ne zaman kredi kullandı biliyor, kişisel verileri biliyor, GSM numaralarımızı biliyor ve kopyalayabiliyor.

Yine örnekler vermeye devam edeyim. Sonrasında dolandırıcılık yöntemlerini, resmi kurumlarla yaptığım görüşmeleri ve önlemleri anlatayım.

Bu kez mağdur bir anne. Evladı lösemi hastası ve tedavi görüyor. Zar zor kazandığı para ile oğlunun tedavisini yaptırıyor. Hastanede oğlunun tedavisini yaptırırken cep telefonuna bir SMS geliyor. Garanti Bankası hesabından para havale edildiğini anlıyor. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyor ancak telefonuna müdahale edemiyor ve dolandırıcılar hesabındaki paraları ve banka kartlarında ne var ne yok alıyorlar. Dolandırıcıların sık şekilde kullandığı yöntemlerden birisi de bankanın sigorta şirketinden aradığını belirterek arayan kişiler.

TELEFONA GELEN LİNK

Zehra Sürücü adlı başka bir vatandaş. Yine kendisini Garanti Bankası sigortadan aradığını beyan eden bir kişi arıyor. Önce kabul etmiyor ancak telefondaki kişinin güven vermesi ile bilgilerini veriyor. Sonrasında telefonuna bir link gönderiliyor ve onay veriyor. Hemen akabinde telefonuna hesabından para çıkışı olduğuna dair bankadan SMS alıyor. Zehra Hanım dolandırıldığını anlıyor ve hemen bankayı arıyor. Bankadan 9 bin TL’sinin çekildiğini öğreniyor.

Suç duyurusunda bulunuyor. Hesabından çekilen paranın Ali Atakan Terzioğlu adlı bir kişiye havale edildiğini öğreniyor. O kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Bu kişi parayı çekmediğini beyan ediyor ancak ATM görüntüsünden parayı çektiği tespit ediliyor. Kendisini arayan numara araştırılıyor ve Sayed Mahmoud Behtabian isimli bir yabancı üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu kişinin adına sahte abonelik sözleşmesi ile açılmış hat olduğu da tespit ediliyor.

Adı: İsmail Nazlı... Sabah uyandığında cep telefonuna, “cihazında zararlı yazılım olabileceği” ve internet bankacılığının iptal edildiğine dair mesaj geldiğini görüyor. İsmail Bey’in Halkbank, TEB ve Akbank hesapları mevcut. Akbank hesabından Emre Tokay, Muhammet Balcın, Gönül Tokay gibi birçok isme toplamda 450 bin TL’nin parçalar halinde gönderildiğini tespit ediyor.

Adı: Leyla Yeğit... Emekli. Tekirdağ Hayrabolulu. Akbank hesabından para çekmek istediğinde limitinin yeterli olmadığını görüyor. Bankaya soruyor. Hesabından bilgisi dışında mobil bankacılık uygulaması ile 250 bin Türk Lirası kredi kullanıldığını 46 bin 697 TL taksitli avans ve 50 bin TL nakit avansın Ömer Faruk Atıcı adlı birine havale yapıldığını öğreniyor.

Size örnek olsun sakın bu yöntemlere kanmayın dikkatli olun diye yazıyorum.

İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

Dolandırılan kişilere bazı sorular sordum. Edindiğim izlenim: Dolandırılanların büyük bir kısmı Android tabanlı cep telefonu kullanıyor. Dolandırılan kişilerin büyük bölümü sosyal medyadan gördüğü kampanya linklerine veya kendisine gelen SMS ekinde yer alan linklere tıklamış. WhatsApp gruplarından veya arkadaşlarından gelen video linkleri veya güvensiz haber linklerini açmış. Dolandırılanlardan büyük kısmının cep telefonları kopyalanmış. Yine büyük bir kısmı oltalama yöntemi (Sigortadan arıyoruz, bankadan arıyoruz diye yapılan aramalar) denen yöntemle dolandırılmış.

Turkcell yetkilileri ile görüştüm. Telefondaki tanımlama sorularına yenilerini eklediklerini beyan ettiler. Denizbank müşterilerini ikaz etti ve sayfasında dolandırıcılık yöntemlerini engellemek için yapılması gerekenleri yayımladı.

Değerli okurlar... Sosyal medyadaki reklamlara kesinlikle tıklamayın. “Amerika’da askerim”, “Irak’ta askerim gelemiyorum”, “Param var gönderemiyorum, yardım edin” diyen,

“Şu alışveriş sitesinde beğeniye para veriyoruz” diyen kişilere inanmayın, “Hesabınız terör örgütleri tarafından ele geçirilmiş” diyen kimseye inanmayın, telefonunuzu güncelleyin. Uygulama indirirken nelere izin verdiğinize dikkat edin. Cep telefonu operatörlerine telefondan harcama yapılma seçeneğini kapattırın. Banka hesaplarınızın yer aldığı bankalara gidip müşteri temsilcileriniz ile görüşerek mobil uygulamadan limit artırımı ve kredi başvuru seçeneklerini kapattırın ve dilekçe ile kayıt altına alın. Telefonunuzda oyun oynarken açılan reklamları kesinlikle açmayın.