PayFix dosyasında neler gördüm

03 Mayıs 2025 Cumartesi

Yasadışı bahis bataklığını ve bu bataklığın genişlediğini uzun zamandır yazılarımla ve katıldığım televizyon programlarıyla kamuoyuna anlatmaya çalışıyorum.

Bu bataklığa özellikle gençler çekiliyor.

Türkiye’deki yasadışı bahisle ilgili, devlet kurumları, yetersiz de olsa mücadele ediyor. Ancak milyar dolarların döndüğü bu sektörün aktörleri her zaman bir çıkış yolu buluyor.

Aklımızın almayacağı tahayyül dahi edemeyeceğimiz paraları banka hesapları arasında döndürüyorlar. Para onlar için artık rakamdan ibaret olmuş durumda.

Ne bir emeğin değeri var ne de insan hayatının önemi. Felsefi yönüne girmeyeceğim ama ahlak onlar için alınıp satılabilir bir düzenden ibaret. Bir kişi üzerinden kâr edebileceklerse o kişiye karşı ahlaklılar, kâr edemeyeceklerse o kişiye karşı zorbalar.

Bu düzen artık zorbalarla, onlara karşı koyanların düzeni haline geldi. Artık evladınızı bunu bilerek yetiştirin, sosyal çevrenizi bunu bilerek kurun.

Tam da bu düşüncelere dalmışken PayFix dosyasını yeniden incelemek için önüme aldım.

Çünkü bu dosya, yasadışı bahsin finans ayağını kapsayan ve cevaplanması gereken birçok soruyu barındıran ilk soruşturma.

2021 yılında başlayan soruşturma, 2023 yılında hazırlanan MASAK raporu ve 2024 yılında hazırlanan iddianame ile ilerliyor.

Biliyorsunuz, iddiaların odağındaki Erkan Kork ile bir röportaj yaptım. Cumhuriyet gazetesindeki köşemde de yazdım bunu. Sonrasında, bu kayıtlı görüşmeyle ilgili savcılık ifademizi alacakken şafak baskınıyla Timur Soykan ve benim evime operasyon yapıldı ve gözaltına alındık.

Tekrar anlatmayacağım, hukuki süreç işliyor.

MASAK raporunu ve iddianameyi inceliyorum.

MASAK’ın tespitlerine göre “kümelenme” diye tabir edilen PayFix hesabı olan 570 kişi incelenmiş. Bu kişilerin yaş aralıkları:

18-20 yaş arası 122 kişi,

21-25 yaş arası 230 kişi,

26-30 yaş arası 108 kişi.

Yani neredeyse tamamı 18-30 yaş aralığında.

Şehir dağılımı ise şöyle:

İstanbul: 291 kişi,

Mardin: 103 kişi,

İzmir: 49 kişi.

Raporları okurken bir isim dikkatimi çekti:

Burak M. isimli biri.

Para transferleri var ve çalıştığı kurumlar mevcut. Çalıştığı kurumlardan biri Sezgin Polat olarak gözüküyor. Şaşırdım açıkçası çünkü Polatların babasının adı ve soyadı da aynı. Önce tesadüftür dedim, isim benzerliğidir diye düşündüm. Avukatına sordum, bilgisi olmadığını söyledi.

Haber kaynağıma sordum, şirketin vergi numarası olmadığı için olabilir, dedi. İhtimal vermedim ancak çıkarsa şaşırır mıyım? Hayır.

Raporda bir isim daha sıkça geçiyor:

Mustafa Egemen Şener.

Sosyal medyada neredeyse hiç adı geçmiyor. Bu, durumu daha da ilginç hale getiriyor. Araştırdım. İsmi, Kıbrıs’taki bir bahis firmasının batış hikâyesinde geçiyor. Stan Toto Betting adlı şirketin yetkilisi olarak basına açıklama yapan Şener, sonrasında Belarus medyasında aldığı otellerle ilgili haberlerle karşımıza çıkıyor.

“Hakkında bir yargılama oldu mu?” diye yargı kaynaklarıma sordum. Mardin, Batman ve İstanbul’da yargılandığı ortaya çıktı.

Hatta İstanbul’daki örgüt lideri olarak yargılandığı iddianameye ulaştım. İddianame numarası: 2014/1197.

İddianamede Mardin ve Batman’daki yargılanmalara da atıflar yapılmış.

Sonrasında ne oldu acaba diye araştırırken ismini değiştirdiğini öğrendim.

Nasıl yani demeyin! Mustafa Egemen Şener, 2023 yılında Büyükçekmece Adliyesi’ne başvurmuş ve 2024 yılında adını Ümit S. olarak değiştirmiş.

“Hakkında başka haber var mı?” diye araştırırken Dubai merkezli haberlerde konu edildiğini gördüm.

İddiaya göre Dubai vatandaşlığını da almış ve büyük yatırımlar yapmış. Bu da dikkat çekmiş tabii.

Bakalım neler çıkacak, göreceğiz.