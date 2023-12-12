Aylığımı hangi banka sandığı bağlar?

12 Aralık 2023 Salı

Soru: Kamu bankası sandığı emeklisiyim. Yeniden başka bir kamu bankasında çalışmaya başladığımda banka, uzun vadeli prim kesintisi yapacağından, emekli aylığımın kesileceği belirtilmekte. Bu primlerin emekli maaşımın yükselmesi yönünden bir katkısı olur mu? Ayrıca, işten ayrıldığımda aylığım ilk emekli olduğum sandıktan mı, yoksa son çalıştığım kamu bankası sandığından mı bağlanır? Hakan Ç.

506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki banka sandıklarının her biri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na devrolana kadar birer sosyal güvenlik kurumu niteliğinde. Sandıklar SSK mevzuatını uygulamakta. Bu kapsamdaki bir sandıktan yaşlılık aylığı almakta iken başka bir kamu bankasında çalışmaya başladığınız zaman (anladığım kadarıyla bu bankanın emekli sandığı da 506/geçici 20. madde sandıklarından biri) 5335 sayılı kanun gereğince emekli aylığınız kesilir. Diğer kamu bankasında çalışıp işten ayrıldıktan sonra, bu bankada geçen hizmetleriniz, daha önce emekli olduğunuz banka sandığı tarafından eski hizmetlerinizle birleştirilir ve aylığınız yeniden hesaplanır. Bu durumda, emekli olduğunuz sandık değişmez.

SSK KAPSAMINDA NASIL EMEKLİ OLURUM?



Soru: 13/5/1971 doğumluyum. İlk defa 15/7/1993 tarihinde SSK kapsamında çalışmaya başladım. 29/10/2009 doğumlu bir çocuğum var. 1995-1998 yılları arasında Kıbrıs’ta okudum. Emekli olmak için 5675 gün gerekiyor. Mevcut durumda 3783 günüm var. Çocuk borçlanması yapmam halinde eksik günüm 1172 gün oluyor. İsteğe bağlı sigortalı olsam 3 yıl ödeme yapmam gerekiyor. Yurtdışı borçlanması yapsam hemen ödeyebilirim; ancak SSK kapsamında emekli olabilir miyim? Şebnem K.

İlk defa 15/7/1993 tarihinde sigortalı olduğunuzdan EYT kapsamındasınız. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içinde en fazla hizmetinizin (1260 gün) SSK kapsamında olması kaydıyla emeklilik koşullarınız şöyle;

1- 58 yaş, 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün veya

2- 20 yıllık sigortalılık süresi ve en az 5675 gün.

Halen 52 yaşında olup prim ödeme gün sayınız, gönderdiğiniz SGK hizmet dökümünde toplamda 3783 gün olduğundan, şu an emekli olmanız mümkün görünmüyor. Bu tarihten sonra prim ödemek istemiyorsanız 58 yaşı bekleyip 15 yıl +3600 gün koşuluyla emekli olabilirsiniz.

Diğer emeklilik koşulunda ise 5675 günü tamamlamanız gerekiyor. Mevcutta 3783 gününüz var. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması yapabilirsiniz. O zaman gün sayınız 3783+720 = 4503 gün oluyor. 5675-4503=1172 gün eksiğinizi yurtdışında ev hanımı olarak geçen sürelerinizi 3201 sayılı kanuna tabi borçlanarak tamamlayabilirsiniz. Yurtdışı borçlanma süreleri Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. Halen son sigortalılık durumunuz SSK olduğundan, yurtdışı borçlanması yapmadan önce doğum borçlanması yaparsanız, doğum borçlanma süresi SSK kapsamında sayılır. Sonrasında 1172 gün yurtdışı borçlanması yapmanız halinde, son 7 yıl içinde en fazla süre (3.5 yıl - 1260 gün) SSK kapsamında olacağından, bu kapsamda emekli olabilirsiniz. Ama borçlanma sıralamanız önemli. Önce doğum borçlanması, sonra yurtdışı borçlanması yapmanız gerekiyor.



