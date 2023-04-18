Bağ-Kur sigortalısı nasıl erken emekli olur?

18 Nisan 2023 Salı

Soru: İlk sigortalılık başlangıcım 2006 olup Bağ-Kur sigortalısıyım ve bu kapsamda 4400 günü doldurdum. Ancak hastayım ve emekli olmak istiyorum. SGK’ye yaptığım başvuruda malul olmadığıma karar verildi ve talebim reddedildi. Emekli olmak için ne yapabilirim? Kayhan B.

SGK’ye malullük sigortası yönünden yaptığınız talep, kurum sağlık kurulunca malul olmadığınıza diğer bir ifadeyle çalışma gücünüzü en az yüzde 60 oranında kaybetmediğinize karar verildiğinden reddedilmiş. Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 60’ın altında olan sigortalılar için erken emekliliğe imkân veren düzenleme 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenmiş.

Buna göre, SGK Sağlık Kurulu’nca çalışma gücündeki kayıp oranının;

-Yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

-Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

Prim ödemek koşuluyla, yaş haddi aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanabilmekte.

Bu madde kapsamında SGK tarafından hastaneye sevk işleminin yapılması ve masrafların karşılanması için sigortalıların primi ödenmiş gün sayısının en az 1800 olması gerekiyor. Yani Bağ-Kur prim borcu bulunmasına rağmen, mevcut günlerden primi ödenmiş en az 1800 gün varsa sevk işlemi yapılıyor. Sevk işleminde sigortalıların yine en az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim gün sayısının olması şartları aranıyor.

Hastaneler tarafından bu madde kapsamında düzenlenen raporlar, SGK sağlık kurullarınca “maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri” yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenerek hafif (yüzde 40 ila 49) ve orta (yüzde 50 ila 59) düzeyde çalışma gücü kaybı oranı tespiti yapılıyor. Dolayısıyla 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4320 prim gün koşulunu yerine getirdiğiniz için sevk talebinde bulunabilirsiniz.

EYT KAPSAMINA GİRİYOR MUYUM?

Soru: 01/11/1966 doğumluyum. Sigortaya giriş tarihim 1/1/1985. 1989 ve 1995 doğumlu iki çocuk annesiyim. 1100 gün doğum borçlanması yaparak 3622 prim günümü doldurdum. EYT’li sayılıp emekli olabilir miyim? Fulya S.

Sigortalılık başlangıç tarihiniz 8/9/1999 öncesi olduğundan EYT kapsamındasınız. 8 Eylül 1999 öncesinde kadın SSK’liler için 50 yaş, 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 prim gün sayısıyla emeklilik koşulu, 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde yer almadı. Dolayısıyla 3600 günle emeklilikte kademeli yaş uygulaması devam ediyor. Bu durumda, 3600 prim gün sayısını doğum borçlanmasıyla tamamlamanız nedeniyle 58 yaşını dolduracağınız 1/11/2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.

ANNEMDEN AYLIK BAĞLANIR MI?

Soru: 29/5/1976 doğumluyum. Çalışmıyorum ve bekârım. 2003 yılından beri ölen SSK’li babamdan yetim aylığı alıyorum. Annemde SSK’den kendi çalışmalarından dolayı emekliyken vefat etti. Annemden de aylık alabilir miyim? Lamia K.

SSK kapsamında sigortalıyken vefat eden ana ve babalardan dolayı kız çocuklarına aylık bağlanması için kız çocuklarının bekâr, dul veya boşanmış olması, çalışmaması ve kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almaması gerekiyor. Bu koşulları yerine getirdiğiniz için hem babanızdan hem de annenizden ölüm aylığı alabilirsiniz. Ancak bu iki aylıktan yüksek olan tamdan, düşük olanı yarımdan tarafınıza ödenir.