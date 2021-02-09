İnce, Kılıçdaroğlu ve 2023 seçimleri

09 Şubat 2021 Salı

Muharrem İnce bir bölen mi olur, bir destekleyen mi? Uzun süredir politik hayatında liderlik vizyonu koyan İnce, bunu CHP’de gerçekleştiremeyince parti kurmaktan başka bir seçeneği olmadığını da biliyordu. Yolunu ayıralı çok oldu aslında.

Şimdi acaba bölen mi olacak tartışması gündemde. Şüphesiz CHP’yi bölecektir. Kılıçdaroğlu’nu beğenmeyen CHP seçmeninden bir azınlık İnce’ye yönelecektir. İnce’nin “seçmen oranı” ne olur bilmiyorum, ama üçüncü-dördüncü parti yakıştırmalarını şimdilik hayal görüyorum.

İNCE’NİN BÜYÜK ENGELİ

Kılıçdaroğlu’nun ittifak politikasının başarıyla yürüdüğü, özellikle yerel seçimlerde AKP’ye büyük darbe vurduğu ve şimdi ise Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerine büyük bir güvenle gittiği, başarıya ulaşacakmış ve iktidarı devralacakmış gibi göründüğü bugünkü koşullar, İnce’nin önünde en büyük handikap.

Öyle ya, bu umudu uzakta gören büyük kitle, sırası mı diyecektir. Ve İnce’ye yanaşmayacaktır.

İnce’nin “Mustafa Kemal diyen ama Atatürk diyemeyenler” gibi, günümüz siyasal tartışmasında, ihtiyaçlarında ve hedeflerinde, ülkenin içinde bulunduğu ağır koşullarında ancak tüy kadar bir yeri olabilecek gerekçelerinin bir seçmen karşılığı olabileceğini düşünmek, siyaset bilmemektir.

Ama İnce, kendine gerekçeler geliştirmek zorundadır.

CHP lideri olsaydı, bu gerekçelerin zerresini dile getirmeyecek olsa bile!

PARTİSİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Peki, İnce 2023 seçim sonuçlarını bekleyemez miydi?

Hayır.

Bekleseydi: Kılıçdaroğlu politikalarının başarısızlığı, şüphesiz CHP’de yeni lider - iktidar kapıları açar. Büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu yerini bırakır, CHP yeni bir lider bulur. İnce o koşullarda CHP’nin olası en büyük parti lideri adayı olur. Eğer Kılıçdaroğlu başarısız olursa, CHP içinden dışından, İnce’nin de dahil olabileceği yeni olasılıklar ortaya çıkar.

Ama bugün başarısızlıktan çok başarılı olma olasılığının epey ağırlık kazandığı koşullarda, 2023’ten sonra İnce’nin parti başkanlığı hayali tamamen sönecektir. O koşullarda ayrı bir parti kurma şansı da olmayacaktır. Zaman geçecek ve İnce’nin şu veya bu şekilde liderlik şansı da sıfırı tüketecektir.

İnce, bunun hesabını yaptı ve liderlik için en iyi zaman bu zamandır diyerek partisini kurdu.

BİR BÖLEN Mİ OLUR?

CHP’den üç milletvekili kopardı, belki birkaç yeni giden daha olabilir. Parti örgütünden de memnuniyetsizlerden giden olur. Dediğimiz gibi parti örgütünde rolü olmayan seçmenlerin azınlık kısmından da destekçi bulur. Bu açıdan bakıldığında partiyi “bölen” olacağı kesin.

Ama CHP’nin iktidar vizyonu kararmamışken, bu ayrılıkların CHP içinde ve üzerinde fazla bir etkisi olmaz.

Burada önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimidir.

İnce bu noktada bir bölen olur mu?

Yani Millet İttifakı’nın ortak adayını desteklemekten kaçınır, kendisi aday çıkarır veya başka bir adayı destekler mi?

Böyle bir politika, hele AKP iktidarının seçimi kazanmasına yararsa, partisiyle birlikte İnce’yi de tarihin çöplüğüne atar.

İnce’nin bunu aklından bile geçireceğini sanmam.

İTTİFAK İÇİNDE YER ARAYACAK

İnce, iki yıl içinde partisini güçlendirerek Millet İttifakı’nın içinde kendine yer bulacak bir politikayı hedefliyor.

Yüzde 2-3’lük seçmen payı olsa, bunu CHP’den almış olsa bile, bu oranın milletvekili seçimlerinde bir kontenjana denk düşeceğini hesaplıyor.

Fakat şunu da belirteyim ki İnce’nin bu koşullarda da pazarlık şansı azdır.

Ne yapacak? “Yoksa ittifakı desteklemeyeceğim” mi diyecek?

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Peki, Kılıçdaroğlu kendisine karşı muhalif cepheleri parti içinde tutamaz mıydı?