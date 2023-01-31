Bir istifanın anatomisi

31 Ocak 2023 Salı

Basından aktarıyorum: “Son dakika: İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu istifası... Cihan Paçacı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.

İYİ Partili Cihan Paçacı, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. İYİ Partili Paçacı’nın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun söz konusu cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları çok konuşulmuştu.

Altılı masanın toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa haberi geldi. İYİ Partili Cihan Paçacı, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

İYİ Partili Paçacı, bugün Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşmuş; CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili sözleri tartışma konusu olmuştu. Paçacı şu değerlendirmelerde bulunmuştu:”

“Biz başından itibaren ‘kazanacak aday’ diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, ‘Dürüst değil mi’ diye soruyoruz, ‘Dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu?’ diyoruz ‘Var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz...’

Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak.”

Paçacı istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

“Ülkemizin ve milletimizin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, sayın genel başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, altılı masayı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Çok güzel! Ama bu istifada çok yaşamsal bir sorun var: Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması konusunda her şey tamam “Ama sokak ‘Olmaz!’ diyor” demek ne demek? Kılıçdaroğlu ne kusuru var da sokak “Olmaz” diyor? Sokağın tamamı mı, yoksa İYİ Parti’nin tabanı mı? İYİ Parti tabanının böyle bir mızıkçılık yapacağını hesaba katmadan mı masaya oturdu? Tabanda böyle bir mızıkçılık eğilimi varsa parti neden bu mızıkçı tabanı ikna etmek yoluna gitmiyor? Tabanını ikna etmek gücünden yoksun bir yapıya parti denir mi?

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve 1946 yılında (Demokrat Parti’nin kurulması) çok partili demokratik düzenin önünü açan ve 1950 seçimlerinden sonra iktidarı seçimi kazanan Demokrat Parti’ye teslim etmiş bir partidir.

CHP mevcut anayasaya ve kurumlarına, Siyasal Partiler Yasası’na tam anlamıyla bağlı bir partidir.

Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanıdır. Açıkça ifade edilmese de İYİ Parti tabanı adı geçen kişinin dini inanç tarzına (mezhebine) muhalefet etmektedir. Ancak, biline ki bu muhalefet TC anayasasının tamamına ve Partiler Yasası’nın aşağıdaki maddelerine karşıdır.

SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ YASAKLAR

Madde 78

Siyasi partiler:

b) Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar.

Madde 81

Siyasi partiler:

a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.

Madde 83

Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar.

Cihan Paçacı’nın sözünden çıkamadığı “Sokak” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kimliğine karşı çıkarak anayasa ve siyasi sartilerle ilgili yasaklara göre suç işlemektedirler. Cihan Paçacı görevinden istifa etmek suretiyle aynı suça katılmaktan kurtulmuş değil. Ancak önemli bir sorun daha var: Böyle yasal kusurları olan bir seçmen kitlesini Cumhuriyet ülküleri doğrultusunda eğitemeyen bir parti nasıl Cumhuriyetçi bir parti olabilir? Demokratik cumhuriyet masasına oturan bir partinin yöneticisi tabanın hassasiyetinden söz edemez. Tek hassasiyet anayasanın ikinci maddesinde yazmaktadır.

Can sıkacak bir soru: Cihan Paçacı İYİ Parti’nin milletvekili aday listesinde olacak mı?