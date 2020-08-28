Dış güç olarak doğa

28 Ağustos 2020 Cuma

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun’daki sel faleketiyle ilgili olarak tarihe altın harflerle geçecek bir demeç vermiş:

“Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor... İnsanlar konut ihtiyacını yapılaşma olmaması gereken dere yataklarına yapmak suretiyle gidermeye çalışmışlar. Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz’de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise.” (Cumhuriyet, 25 Ağustos 2020)

Ancak “Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın ki” diye yemin etmemiş.

Demek istiyor ki: Felaketin suçlusu çok yağmur yağdıran, toprağı gevşek tutan Allah. Peki, dere yatağına ev yaptıran da Allah mı? Adamına gökten para yağdıran AKP iktidarı bostan korkuluğu mu?

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AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki geri kalır mı, o da Giresun’daki faciayı değerlendirirken “Küresel ısınma sosyetenin konuştuğu bir hadise değil, bir gerçek. Karadeniz tarafında derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere o kadar çok yapılan bina var ki, onları göz ardı ederseniz ağlamakla karşı karşıya kalırsınız” dedi. (Sözcü, 25 Ağustos 2020)

Lafa bak! Küresel ısınmayı sanki “sosyete”den başka kimse konuşmuyormuş gibi... Bu ne laubalilik?! Derelere yapılan binaların sorumlusu AKP hükümeti ve belediyeleri değilmiş gibi. Bu ne yüzsüzlük, insan utanır yahu...

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Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sellerin, heyelanların ve benzeri doğa felaketlerinin sorumlusunun neler ve kimler olduğunu neredeyse herkes biliyor: Doğu Karadeniz otoyolu, derelerin üzerine kurulan barajlar ve HES’ler... Milyarlarca yıldır Doğu Karadeniz’e yağmur yağıyor; heyelanın doğal nedeni yağmur olsaydı bu yörede bir avuç toprak kalmaması gerekirdi. Bu kafa tam anlamıyla medreseli softa kafası, ağız softa ağzı... Günümüzde imam hatipliler tarafından temsil ediliyor.

Nurettin Canikli ile Mehmet Özhaseki, imam hatip imalatı mı bilmiyorum ama Giresun’da Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Aksu Mah. Pazar Cad. No: 35 Merkez) diye bir mektep var.

Mehmet Özhaseki ise Kayseri’de İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından düzenlenen bir piknik buluşmasında, “Hayırsever gelir, imam hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum: 10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım. İmar planına işletemedik” diye öğünüyor. Gerçek olup olmaması önemli değil, gerçekten de beter.

Bu adamların çapları bu kadar! Ağla kendine Türkiye! Utan kendinden Türkiye!...

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25 Ağustos 2020 tarihli Hürriyet’ten aktarıyorum: “İnşaat Mühendisleri Odası, Giresun’daki felaketin ardından bir çağrı yayımladı. Oda başkanı Cemal Gökçe, şunları söyledi: Yaraları ortaya çıkarmayacak, evlere ateş düşürmeyecek önlemler alınmalıdır. Vadileri bozan imar uygulamaları, derelerin doğal akışını engelleyen HES’ler yapıldıkça yağan yağmur derelerin taşmasına ve heyelanların oluşmasına sürekli olarak davetiye çıkaracak, can ve mal kayıpları oluşacaktır. Doğru olan yol, yaraların oluşmasını engellemektir. Risklere açık olan tehlikeleri ortadan kaldırıp riskleri gidermektir. Afetler olmadan önlemler alınsın; riskli yerlere binalar yapılmasın, doğal ve teknolojik afetlere karşı bilime ve bilgiye dayalı bir strateji ve eylem planı oluşturularak titizlikle uygulansın. Karadeniz Bölgesi’nin jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri her zaman doğal, teknolojik, biyolojik ve insan kökenli tehlikelerle karşı karşıyadır. Sel ve su baskınları, heyelan ve kaya düşmesi gibi sık yaşanan olaylar bazen de afetlere dönüşmüştür. Bu tehlikelere karşı yeni riskler yaratacak uygulamalardan uzak durmak gerekirken, yeni riskler oluşturacak uygulamalarla afetlere sürekli olarak davetiye çıkarılmıştır.”

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Giresun felaketinin baş sorumlularından Nurettin Canikli ile Mehmet Özhaseki bir “dış güç” olarak doğayı ihbar ediyorlar! Gülün millet!