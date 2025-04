Kuru deriden bal çıkarmak

29 Nisan 2025 Salı

20 Nisan 2025 Pazar tarihli yazım şöyle başlıyordu: “2. Cumhuriyet Tartışmaları”1 adlı kitapta Recep Tayyip Erdoğan’ın zihinsel yapısında kazı yapmayı sürdürüyoruz.”

Söz konusu kitap yayımlandığında R.T. Erdoğan henüz 39 yaşında ve Refah Partisi İstanbul il başkanlığı görevini yürütmekte. Dönemin önde gelen kişileriyle (Turgut Özal, Aydın Menderes, M. Altan, H. Özdemir, C. Çandar, A.S. Akat, Mete Tuncay, T. Ateş, C. Eroğul, B. Tanör, Yalçın Küçük, M. Pekdemir, S. Savran, Ertuğrul Kürkçü, Doğu Perinçek, F. Başkaya, A. Çubukcu, Abdurrahman Dilipak, Recep Tayyip Erdoğan) yapılmış söyleşilerden oluşmakta kitap.

Kitabı hazılayanlar (Metin Sever-Cem Dizdar) söyleşi yaptıkları kişilere, 1993 yılında Türkiye’de “vaziyetin durumu” hakkında sorular soruyorlar. R.T. Erdoğan’a da “demokrasi ve İslam hukuku” hakkında soru sormuşlar. Soru bana sorulsaydı “İslam hukukunun hüküm sürdüğü memlekette demokrasi olamaz” diye kestirip atardım. R.T. Erdoğan soruya kendince cevap veriyor ama yeterli değil. İslam hukukunu Arapça bilmeyen ve hukuk öğrenimi almamış biri nereden bilecek.

Osmanlı döneminde bile yüzde yüz İslam hukuku geçerli değildi. İslami mahkemeyle birlikte Hıristiyanlar için topluluk mahkemeleri, karma mahkemeler, 1870’ten itibaren laik mahkemeler, kanunnameler, fermanlar vardı.

Bu yazımı okuyan Yeni Akit (20.4.2025) gazetesi almış sazı eline:

[Demokrasi ve İslam hukuku yazdı: CHP’nin İnce’si zırvaladı! Hadi be, dön arkana bir bak!

CHP’nin borazanı Cumhuriyet’te köşe karalayan ve öldükten sonra yakılmak istediğini söyleyen Kemalist Özdemir İnce yine zırvaladı. Aklınca İslam hukuku ve demokrasi kelimelerini kendince yorumlayan İnce Efendi yine saçmalayarak şaşırtmadı. İşte Özdemir İnce’nin o tartışmalı yazısı.

Ve benim hayat boyu yapamayacağım bir şeyi yapıp okumaları için yazımı kendi okurlarına sunuyor benim cin fikirli Yeni Akit’im. Telif hakkı borçlarının kabardığını hatırlatayım. Ben gene de Yeni Akit’e şükran duygularımı iletmek zorundayım.

Aktüel 20 Nisan 2025 Pazar’dan aktarma:

[Özdemir İnce’den İslam hukuku yorumu: CHP’li yazardan şok sözler!

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, kaleme aldığı son yazısıyla yine gündeme oturdu. İslam hukuku ve demokrasi kavramlarını kendine özgü bir şekilde yorumlayan İnce’nin ifadeleri, farklı kesimlerden tepki çekti. Peki, Özdemir İnce’nin tartışmalara yol açan o yazısında neler vardı?

“Özdemir İnce, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde İslam hukuku ve demokrasi arasındaki ilişkiyi ele aldı. İnce, yazısında bu iki kavramın bağdaşmadığını iddia ederek İslam hukukunun modern demokrasi anlayışıyla çeliştiğini savundu. İnce’nin bu yorumu, özellikle muhafazakâr kesimlerden büyük tepki gördü. Sosyal medyada da geniş yankı bulan yazıyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.”

Elbette öyle olacak ama neyi tartışacaklar? İslam hukuku Osmanlı’da bile uygulanmamış. Cumhuriyet döneminde Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt gerekeni yapmış. Konuyla ilgili bir alıntı:

“1924’te adliye vekilliğine atandı. 1925’te Ankara Hukuk Mektebi’nin açılmasını sağladı. 17 Şubat 1926 tarihinde TBMM’de oybirliğiyle kabul edilen Medeni Kanun’da en büyük emek ve başarı ona aittir. Kanunun bugüne dahi ışık tutan tarihi gerekçesini de dönemin adalet vekili olarak Mahmut Esat kaleme aldı.”

Yahu kardeşim sorun 17 Şubat 1926 günü bitmiş: İslam soslu yasa kaldırılmış ve onun yerine evrensel nitelikli bir Code Civil (Medeni Kanun) gelmiş ama ben İslam hukukunun kadın haklarına aykırı olduğunu iddia ediyormuşum. Arap ve Müslüman Afrika ülkelerinde birden fazla kadınla evlilik var mı? Var! Bir de ben demokrasinin evrensel değer olduğunu iddia ediyormuşum! Yetmez mi?

Ben bu Akitçilerle sadece yurtdışı resmi gezilerinde birlikte olmak isterim: Yemeklerde şarap içmiyorlar, onların payını ben içiyorum. Kendilerine bir zamanlar bir gezide söyledim zaten!

1 Metin Sever-Cem Dizdar, 2. Cumhuriyet Tartışmaları, Başak Yayınları, 1993, s.431.