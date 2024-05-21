Tasarruf demek ne demek?

21 Mayıs 2024 Salı

Arapça “sarf” sözcüğünden türeyen “tasarruf”un birçok anlamı var: 1. sahip olma; 2. idareli kullanma, tutum, ekonomi; 3. arttırma (para,mal); 4. birine zevce muamelesinde bulunma.



Karşıt anlamlısı aynı kökten türeyen “israf”.

Tasarruf, eldeki kaynağın bir bölümünü harcamayıp biriktirmek; israf ise gereksiz harcama, gereksiz tüketim, savurganlık, boşa tüketme anlamına gelmektedir. 30 Haziran 2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge yayımlandı.



Tasarruf ve israf konusunun en başına AKP’nin reisi R.T. Erdoğan’ı yerleştirmeyi düşündüğüm için Vikipedi’ye “R.T. Erdoğan’ın kaç sarayı var” diye sordum ama saatlerce uğraştığım halde bir cevap bulamadım. Şans bu ya, değerli dostum Necati Doğru’nun 15 Mayıs 2024 tarihli Sözcü’deki yazısında aradığımı buldum. İşte edebiyattan gelen gazete yazarı ile gazeteci kökenlinin farkı. Necati kardeşime, beni dertten kurtardığı için teşekkür ederim.



R.T. Erdoğan’a hizmet eden saraylar: Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü, Ankara Külliye Sarayı, Ahlat Köşkü, Otluk Sarayı olmak üzere 12 saray. Haliç kıyısındaki Divanhane Binası da Erdoğan için çalışma ofisi yapılıyormuş... 1 cumhurbaşkanı, 12 saray.



Aslına bakarsanız, bunlar da yetmez gönlü ve gözü tok Reis’e! Ancak ben fakir tuhaf huyludur, bir meraktır tutturur. Bu saray ve köşklerde kaç personel, kaç aşçı, kaç sofra başı, kaç garson çalışır? Şarap degüstatörü gerekmez.



Örneğin, Reis Bey Ahlat Köşkü’ne kaç kez gitmiştir? 12 ay içinde Ahlat Köşkü’ne kimler gider? Soruyorum çünkü bu köşkün maceralı bir öyküsü var:



Ahlat için anayasayı ve yasaları değiştirmiştir. “Erdoğan anayasaya uymuyorsa, anayasa ona uydurulsun!” Efendim, bu geleneksel destekten cesaret alan Başyüce hazretleri, Ağustos 2018’de, köşkün yapımına karar verildiğini duyurmuş ve yapım çalışmaları Nisan 2019’da başlamış. Ama bir engel var: Köşkün yapımının önünü açan ve Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapan madde şu muzır Anayasa Mahkemesi tarafından Temmuz 2019’da iptal edildi. (Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını isteyen Devlet Bahçeli haksız mı?) İptal kararına rağmen köşk inşaatı devam etmiş. Ocak 2020’de iptal edilen madde değiştirilerek tekrar Meclis’e sunulmuş. İlk başta Türkiye cumhurbaşkanı tarafından kullanılmak üzere tasarlanan proje, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiş. Binanın resmi açılışı 25 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış.



“İtibardan tasarruf olmaz”ın patenti AKP’nin Reis’i Erdoğan’a ait. “İtibar” demek ne demek? İtibar saygı görme, değerli ve revaçta olma halidir: Bir kişiye ya da nesneye dışarıdan yani toplum tarafından gösterilen saygı, hürmet anlamına gelmektedir. İtibar saygı ve değer görmenin en nezaketli tanımıdır... Değer görme, güvenilir olma durumu, saygınlık ve prestij gibi birçok kelimeyi bir arada tanımlayabilen yetenekli bir sözcüktür.



Zenginlikten, makamdan, ağalıktan, aşiretten gelen itibara itibar demem ben! İtibar heykelinin altındaki kaide insan ve yasa sevgisinden, insan ve yasa saygısından, yüce gönüllülükten, alçakgönüllülükten, adalet ve tarafsızlık ilkesinden, elseverlikten, bilgi ve görgüden ve olumlu evrensel erdemlerden oluşur.



Tutumlu olmak, israftan kaçınmak, asla “Hep bana Rab bana” dememek. Akraba, eş dost kayırmaktan, nepotizmden uzak durmak, devlet işlerinde tutumlu olmak, müsrif olmamak. Halkın emeğine saygı duymak, ödediği vergiyi çarçur etmemek, AKP’li belediyelerin rüküş ihtişam merakına izin vermemek, gereksiz yerlere hastane yapmamak, devlet hazinesini gözü gibi korumak! İşte itibarlı olmak budur! Bu itibardan tasarruf olmaz!



Cumhurbaşkanlığı makamının tasarrufla ilgili olarak yayımladığı Tasarruf Genelgesi’nin sonucu yoksul halk bir kez daha ezilerek yoksullaşacak. Saray kendi alacağı tasarruf önlemlerini halka açıklamazsa, örnek olmazsa halk yukarıdan gelen bu felakete nasıl katlanacak?













