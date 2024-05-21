Tasarruf demek ne demek?
Arapça “sarf” sözcüğünden
türeyen “tasarruf”un birçok
anlamı var: 1. sahip olma; 2.
idareli kullanma, tutum, ekonomi; 3.
arttırma (para,mal); 4. birine zevce
muamelesinde bulunma.
Karşıt anlamlısı aynı kökten türeyen “israf”.
Tasarruf, eldeki kaynağın bir
bölümünü harcamayıp biriktirmek;
israf ise gereksiz harcama, gereksiz
tüketim, savurganlık, boşa tüketme
anlamına gelmektedir. 30 Haziran
2021 tarihinde kamu kurum ve
kuruluşlarında tasarruf tedbirlerine
ilişkin genelge yayımlandı.
Tasarruf ve israf konusunun en
başına AKP’nin reisi R.T. Erdoğan’ı
yerleştirmeyi düşündüğüm için
Vikipedi’ye “R.T. Erdoğan’ın kaç
sarayı var” diye sordum ama
saatlerce uğraştığım halde bir cevap
bulamadım. Şans bu ya, değerli
dostum Necati Doğru’nun 15 Mayıs
2024 tarihli Sözcü’deki yazısında
aradığımı buldum. İşte edebiyattan
gelen gazete yazarı ile gazeteci
kökenlinin farkı. Necati kardeşime,
beni dertten kurtardığı için teşekkür
ederim.
R.T. Erdoğan’a hizmet eden
saraylar: Dolmabahçe Sarayı,
Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı,
Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü,
Florya Köşkü, Aynalıkavak Kasrı,
Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü,
Ankara Külliye Sarayı, Ahlat Köşkü,
Otluk Sarayı olmak üzere 12 saray.
Haliç kıyısındaki Divanhane Binası
da Erdoğan için çalışma ofisi
yapılıyormuş... 1 cumhurbaşkanı, 12
saray.
Aslına bakarsanız, bunlar da yetmez
gönlü ve gözü tok Reis’e! Ancak
ben fakir tuhaf huyludur, bir meraktır
tutturur. Bu saray ve köşklerde kaç
personel, kaç aşçı, kaç sofra başı,
kaç garson çalışır? Şarap degüstatörü
gerekmez.
Örneğin, Reis Bey Ahlat Köşkü’ne
kaç kez gitmiştir? 12 ay içinde Ahlat
Köşkü’ne kimler gider? Soruyorum
çünkü bu köşkün maceralı bir öyküsü
var:
Ahlat için anayasayı ve yasaları
değiştirmiştir. “Erdoğan anayasaya
uymuyorsa, anayasa ona
uydurulsun!” Efendim, bu geleneksel
destekten cesaret alan Başyüce
hazretleri, Ağustos 2018’de, köşkün
yapımına karar verildiğini duyurmuş
ve yapım çalışmaları Nisan 2019’da
başlamış. Ama bir engel var:
Köşkün yapımının önünü açan ve
Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapan
madde şu muzır Anayasa Mahkemesi
tarafından Temmuz 2019’da iptal
edildi. (Anayasa Mahkemesi’nin
kapatılmasını isteyen Devlet Bahçeli
haksız mı?) İptal kararına rağmen köşk
inşaatı devam etmiş. Ocak 2020’de
iptal edilen madde değiştirilerek tekrar
Meclis’e sunulmuş. İlk başta Türkiye
cumhurbaşkanı tarafından kullanılmak
üzere tasarlanan proje, daha sonra
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na
devredilmiş. Binanın resmi açılışı 25
Ağustos 2020 tarihinde yapılmış.
“İtibardan tasarruf olmaz”ın
patenti AKP’nin Reis’i Erdoğan’a ait.
“İtibar” demek ne demek? İtibar saygı
görme, değerli ve revaçta olma
halidir: Bir kişiye ya da nesneye
dışarıdan yani toplum tarafından
gösterilen saygı, hürmet anlamına
gelmektedir. İtibar saygı ve değer
görmenin en nezaketli tanımıdır...
Değer görme, güvenilir olma durumu,
saygınlık ve prestij gibi birçok kelimeyi
bir arada tanımlayabilen yetenekli bir
sözcüktür.
Zenginlikten, makamdan, ağalıktan,
aşiretten gelen itibara itibar demem
ben! İtibar heykelinin altındaki kaide
insan ve yasa sevgisinden, insan ve
yasa saygısından, yüce gönüllülükten,
alçakgönüllülükten, adalet ve
tarafsızlık ilkesinden, elseverlikten,
bilgi ve görgüden ve olumlu evrensel
erdemlerden oluşur.
Tutumlu olmak, israftan
kaçınmak, asla “Hep bana Rab
bana” dememek. Akraba, eş dost
kayırmaktan, nepotizmden uzak
durmak, devlet işlerinde tutumlu
olmak, müsrif olmamak. Halkın
emeğine saygı duymak, ödediği
vergiyi çarçur etmemek, AKP’li
belediyelerin rüküş ihtişam merakına
izin vermemek, gereksiz yerlere
hastane yapmamak, devlet hazinesini
gözü gibi korumak! İşte itibarlı olmak
budur! Bu itibardan tasarruf olmaz!
Cumhurbaşkanlığı makamının
tasarrufla ilgili olarak yayımladığı
Tasarruf Genelgesi’nin sonucu yoksul
halk bir kez daha ezilerek
yoksullaşacak. Saray kendi alacağı
tasarruf önlemlerini halka açıklamazsa,
örnek olmazsa halk yukarıdan gelen
bu felakete nasıl katlanacak?
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