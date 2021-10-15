Bugünkü TL, Yarınkinden Güçlü!

15 Ekim 2021 Cuma

Gün geçmiyor ki basınımıza iktisadi durumla ilgili olumsuz istatistikler yansımasın! Bir örnek verelim:

Dış borç 2002’de 150 milyar dolar iken bugün 475 milyar dolar... Benzin 2002’de 1.30 TL iken bugün 7.78 TL... Çeyrek altın 2002’de 32 TL iken bugün 863 TL... Tüketici kredi borçları da 2002’de 5.5 milyar TL iken bugün 915 milyar TL oldu!

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Bir başka örnek: Dolar 2002’de 1.50 iken bugün 9.18 TL...

Çokuluslu Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs’ın uzmanı Erik Meyersson, bu durumla dalga geçen bir “tveet” yayımladı… Şöyle diyor: “Türk Lirası’nın bugünkü değeri, dünkü değerden daha zayıf olabilir… Ama en azından yarınki değerinden daha güçlü!”

Meyersson ne demek istiyor? “TL’deki değer kaybı sürebilir!”

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Bir başka istatistik:

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur ve Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan (RTE), 14 Eylül’deki konuşmasında insanlarımızın geçimlerinin ne kadar iyileştiğini anlatmıştı.

RTE, “2002’de brüt asgari ücret 250 TL idi. Şimdi brüt 3.557 TL. Asgari ücretlinin durumunu 15 kat düzelttik!” demişti.

2002’e emekli 257 TL ile 10 çeyrek altın alıyordu. 2021’de ise üç tane çeyrek altın alıyor. 19 yılda yedi çeyrek altın erimiş!

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Ya enflasyona ne demeli?

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)” açıkladığı gibi yüzde 19.58 mi, yoksa “Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG)” yüzde 44.7 mi gerçeği yansıtıyor?

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İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi mağazasında alışveriş yapan RTE, “Buradaki market, gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında, gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer!” dedi.

Orada, foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla, mağazadaki ürünlerdeki fiyat değişimleri de saptandı…

Örneğin, 5 litrelik “Naturel Sızma Zeytinyağı’nın” fiyatı 2019’da 99 TL’ydi, bugünkü fiyatı ise 182 TL… 500 gram “Tarım Kredi Butka Çay Filizi” 2019’da 12.90 idi, bugün ise 29.90’dan alıcı bekliyor!

RTE’nin aldıklarından bazı örnekler:

“Torku’nun” ürettiği “NoBir” adlı gofretin tanesi 1 TL 17 kuruş iken RTE, günümüzde tanesine 1 TL 66 kuruş ödemiş… Fotoğraflara giren tezgâhtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık “Torku Çikolata” 2019’da 3 TL 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün, şu anda 65 gram olarak 4.75 TL’den satılıyor.

RTE’nin ayrıca 18 adet aldığı, yine bir “Torku” ürünü olan “1Daha” adlı gofretin tanesi 1.5 TL idi. Bugün bu gofretin bedeli 2.10 TL... Bu yüzde 40’lık bir fiyat artışı değil mi? RTE, 18 adet satın aldı…

Alışverişte tanesi 4 lira 90 kuruş olan “Torku Tam Ruşeymli Bisküvi” adlı bisküviden de üç paket aldı. Oysa bu bisküvi 3 lira 25 kuruş idi…

RTE, kasadayken çekilen görüntülere göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini cüzdanından çıkardığı nakit para ile yaptı. Afiyet olsun... Hiç olmazsa cebindeki parayla aldı...

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Sayıştay, “Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu”nda, Saray’ın 2015-2020 yılları arasında mutfak, temizlik, giyim, sağlık, bakım ve onarım gibi başlıklarda gerçekleştirdiği harcamaları irdeledi…

Saray’ın harcamalarında artış dikkat çekiyor. 12 gider kalemine 2015-2020 yılları arasında altı yılda toplam 280 milyon 704 bin TL harcandı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı binalar ile bu binalardaki araç gereçler için toplam 63 milyon 710 bin TL bakım-onarım ödemesi gerçekleştirildi. Yedek parçalar için 23 milyon 842 bin TL, lastikleri için ise 5 milyon 317 bin TL ödendi. Spor malzemelerine verilen para ise altı yılda toplam 338 bin TL oldu.

Erdoğan’ın maaşı 88 bin TL’ye yükseldi! Peki, tasarrufunu faiz için bankaya mı, dolara mı yatırıyor, yoksa yastık altına mı koyuyor?.. Bir arkadaşımla söyleşiyordum…

“İki günde bir ‘Faiz düşsün!’ dediğine bakılırsa, bankaya ‘faize’ değil, herhalde yastık altına ‘dolara’ yatırıyor, olmalı!” demiştim… Arkadaşım sözümü kesti ve ekledi:

“17 Aralık 2013’ü hatırlasana! O zaman başbakan idi… Dört bakanın yolsuzluğu ortaya çıktığında, kendisi ile oğlu Bilal arasında bir telefon konuşması da açıklanmıştı.

Oğlu Bilal’i telefonla arayan Erdoğan, dört bakan olayını aktarıyor ve oğlundan aile üyelerinin beş ayrı evindeki kasalarda saklanan paranın bir an önce ‘sıfırlanmasını’ istememiş miydi?

Sonra Bilal, babasını aradığında paranın çoğunu önerdiği gibi işadamlarına dağıttığını, evde 30 milyon Avro kaldığını (dolar değil) söylememiş miydi?”

Demek ki Erdoğan, parasını Avro’ya yatırıyor, her ihtimale karşı, çocuklarının evleri ile birlikte beş kasada saklıyor… Her “faiz” dediğinde, kasalardaki paralar da katlanarak artıyor! Bereket versin…

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İnternetten... Tıklayabilirsiniz...

https://www.youtube.com/wathc?v=y3KeJsOJ79E&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=5HI3vb46318