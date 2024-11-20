Sorun ve çözüm

20 Kasım 2024 Çarşamba

Sorun, üzerinde düşünülmesi, araştırılması irdelenmesi gereken, tartışmaya açık kanıtı ve çözümü gerektiren olay, engel, güçlüktür. Çözüm, güçlüğü, engeli gidererek, amaçlanan yönde sonuçlandırmaktır.

“Türkiye’de Kürt sorunu vardır ve Türkiye’nin en önemli sorunudur” savını, önsel olarak kabul etmemek, irdelemek, kanıtlamak gerekir. Sorun olarak kabul ettirildiğinde doğal olarak çözüm de aranacaktır.

“Kürt sorunu” savı abartılı, anlaşmazlık, çatışma yaratarak, siyasal rant elde etme amaçlı söylem olarak geliyor.

Ailelerin şecereleri, soyağaçları var mı? Ta birkaç yüzyıl gerisini, kimlikleri görüyorlar mı? Benim ailemin, anne tarafından da, baba tarafından da soyağacı yok. Anne tarafında Mushaf’a (Kuran arka kapağına) birkaç doğum tarihi not düşürüldüğünden ancak birkaç göbek öncesini biliyoruz.

Bana sorarlar; “aslen nerelisin”, evet aslen nereliyim? Annem Erzincanlı, annemin ailesinin birkaç göbek Erzincanlı olduğunu biliyoruz. Anneannem, dedem Erzincanlı. Babamın baba tarafı Çorum/İskilipli. Dedem İskilipli. Babam Mudanya doğumlu, ailesi Bursa/Mudanya, babaannemin ailesinin Rumeli’den geldiğini de biliyoruz. Ben, Büyükada/İstanbul doğumluyum; yaşantımın uzunca bölümü eğitim, görevler nedeniyle Ankara’da geçti. Benim aslen nereli olduğum anlamsız bir soru gibi geliyor. Ben TC vatandaşıyım.

Mülkiyeliyim (1951-5). Sınıfımızın belki de çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu illerinden leyli meccani (parasız yatılı) okullardan gelmişti. Mülkiye’de her arkadaşın lakabı vardı. Sıra arkadaşım İbrahim Önen’i diğer İbrahim öğretmenden ayırmak için lakabı “Kürt İbo” idi. Kürt İbo, vali oldu, Emniyet genel müdürü oldu; çalışkanlık, düzgünlük, dürüstlük gibi erdemleriyle başarılı oldu. Sınıftan, Doğu Güneydoğu illerinden gelen arkadaşlar arasında vali, büyükelçi olanlar başarılı oldular, ülkeye katkı yaptılar.

Leyli meccani, fırsat eşitliği yaratan, yaygınlaştırılması gereken bir kalkınma yöntemi olarak algılanmalı.

Ülkede, yoksulluk, işsizlik, haksızlık, keyfilik, adalete ulaşamama, kamu hizmetlerinden yeterince yararlanmama (sağlık, eğitim), liyakatli bir ortam olmaması, sıradanlığın egemenliği genel belli gruplara ilişkin özel sorunlar değil.

Öcalan, iç ve dış çevrelerin siyasal amaçlı rant bekledikleri bir figür. Yalnız HDP-DEM tipi partiler değil, AKP de demeçler alarak oy desteği sağlamayı hedefliyor. Öcalan’dan bir figür olarak yararlanması kervanına Bahçeli de katıldı. “Tecridi kaldırılsın, gelsin TBMM’de DEM grubunda konuşsun. Örgütü lağv ettiğini açıklasın, PKK silah teslimi yapsın, terör sonlansın” savı ile barışçı, ileri görüşlü devlet adamı görüntüsü, izlenimi veriyor.

Öcalan paketlenmedi ama izi, adresi bildirildi. Yabancı bir haber alma örgütü bu bildirimi niçin yapar? Herhalde başarı öyküsü yazılmasın; Türkiye’de terör sonlansın diye değil. Niçin? Neden? Kuşkucu olmak, sofizm gerçeği aramak için bir yöntemdir. Öcalan “Truva atı” kumpası gibi görünüyor.

Öcalan, siyasal rant aracı olarak kullanılma yanı sıra, koruma maliyeti Erdoğan’dan sonra en yüksek “emanettir”. Garipsenecek, belki yanlış görülecek ama emanet iade olsa uygun olur. Haber alma örgütleri, gizli, açık takas yapıyorlar. Takasla iade olunabilir. Bir Amerikan öğüdü “pass the hot potato”.

Türkiye’nin sorunu, insan haklarına saygılı, hukuka bağlı, laik, sosyal devlet olmakla; vatandaşlara, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hak ve özgürlükleri sağlamakla çözülür.

Doğu ve Güneydoğu ile Ege, Marmara bölgeleri arasında gelir adaletsizliği var. İtalya’da kuzey ve güney arasında (Mezzogiorno) gelişmişlik farkı özel bir alanla büyük ölçüde giderilmiştir. Doğu ve Güneydoğu için benzer özel kalkınma planı yapılabilir. CHP’nin görevidir.

Amaç, ülkeyi tüm vatandaşlar için yaşanması özlenen sıla konumuna getirmek olmalıdır.