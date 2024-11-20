Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Son Yazısı / Tüm Yazıları

Sorun ve çözüm

20 Kasım 2024 Çarşamba

Sorun, üzerinde düşünülmesi, araştırılması irdelenmesi gereken, tartışmaya açık kanıtı ve çözümü gerektiren olay, engel, güçlüktür. Çözüm, güçlüğü, engeli gidererek, amaçlanan yönde sonuçlandırmaktır.

“Türkiye’de Kürt sorunu vardır ve Türkiye’nin en önemli sorunudur” savını, önsel olarak kabul etmemek, irdelemek, kanıtlamak gerekir. Sorun olarak kabul ettirildiğinde doğal olarak çözüm de aranacaktır.

“Kürt sorunu” savı abartılı, anlaşmazlık, çatışma yaratarak, siyasal rant elde etme amaçlı söylem olarak geliyor.

Ailelerin şecereleri, soyağaçları var mı? Ta birkaç yüzyıl gerisini, kimlikleri görüyorlar mı? Benim ailemin, anne tarafından da, baba tarafından da soyağacı yok. Anne tarafında Mushaf’a (Kuran arka kapağına) birkaç doğum tarihi not düşürüldüğünden ancak birkaç göbek öncesini biliyoruz.

Bana sorarlar; “aslen nerelisin”, evet aslen nereliyim? Annem Erzincanlı, annemin ailesinin birkaç göbek Erzincanlı olduğunu biliyoruz. Anneannem, dedem Erzincanlı. Babamın baba tarafı Çorum/İskilipli. Dedem İskilipli. Babam Mudanya doğumlu, ailesi Bursa/Mudanya, babaannemin ailesinin Rumeli’den geldiğini de biliyoruz. Ben, Büyükada/İstanbul doğumluyum; yaşantımın uzunca bölümü eğitim, görevler nedeniyle Ankara’da geçti. Benim aslen nereli olduğum anlamsız bir soru gibi geliyor. Ben TC vatandaşıyım.

Mülkiyeliyim (1951-5). Sınıfımızın belki de çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu illerinden leyli meccani (parasız yatılı) okullardan gelmişti. Mülkiye’de her arkadaşın lakabı vardı. Sıra arkadaşım İbrahim Önen’i diğer İbrahim öğretmenden ayırmak için lakabı “Kürt İbo” idi. Kürt İbo, vali oldu, Emniyet genel müdürü oldu; çalışkanlık, düzgünlük, dürüstlük gibi erdemleriyle başarılı oldu. Sınıftan, Doğu Güneydoğu illerinden gelen arkadaşlar arasında vali, büyükelçi olanlar başarılı oldular, ülkeye katkı yaptılar.

Leyli meccani, fırsat eşitliği yaratan, yaygınlaştırılması gereken bir kalkınma yöntemi olarak algılanmalı.

Ülkede, yoksulluk, işsizlik, haksızlık, keyfilik, adalete ulaşamama, kamu hizmetlerinden yeterince yararlanmama (sağlık, eğitim), liyakatli bir ortam olmaması, sıradanlığın egemenliği genel belli gruplara ilişkin özel sorunlar değil.

Öcalan, iç ve dış çevrelerin siyasal amaçlı rant bekledikleri bir figür. Yalnız HDP-DEM tipi partiler değil, AKP de demeçler alarak oy desteği sağlamayı hedefliyor. Öcalan’dan bir figür olarak yararlanması kervanına Bahçeli de katıldı. “Tecridi kaldırılsın, gelsin TBMM’de DEM grubunda konuşsun. Örgütü lağv ettiğini açıklasın, PKK silah teslimi yapsın, terör sonlansın” savı ile barışçı, ileri görüşlü devlet adamı görüntüsü, izlenimi veriyor.

Öcalan paketlenmedi ama izi, adresi bildirildi. Yabancı bir haber alma örgütü bu bildirimi niçin yapar? Herhalde başarı öyküsü yazılmasın; Türkiye’de terör sonlansın diye değil. Niçin? Neden? Kuşkucu olmak, sofizm gerçeği aramak için bir yöntemdir. Öcalan “Truva atı” kumpası gibi görünüyor.

Öcalan, siyasal rant aracı olarak kullanılma yanı sıra, koruma maliyeti Erdoğan’dan sonra en yüksek “emanettir”. Garipsenecek, belki yanlış görülecek ama emanet iade olsa uygun olur. Haber alma örgütleri, gizli, açık takas yapıyorlar. Takasla iade olunabilir. Bir Amerikan öğüdü “pass the hot potato”.

Türkiye’nin sorunu, insan haklarına saygılı, hukuka bağlı, laik, sosyal devlet olmakla; vatandaşlara, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hak ve özgürlükleri sağlamakla çözülür.

Doğu ve Güneydoğu ile Ege, Marmara bölgeleri arasında gelir adaletsizliği var. İtalya’da kuzey ve güney arasında (Mezzogiorno) gelişmişlik farkı özel bir alanla büyük ölçüde giderilmiştir. Doğu ve Güneydoğu için benzer özel kalkınma planı yapılabilir. CHP’nin görevidir. 

Amaç, ülkeyi tüm vatandaşlar için yaşanması özlenen sıla konumuna getirmek olmalıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sorun ve çözüm 20 Kasım 2024
Karamsarlıktan, karanlıktan kurtulma 13 Kasım 2024
DEM’e gülücükler 6 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Hangi alanda iyiyiz?
Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Laik Cumhuriyete operasyon çekiyorsunuz!
Olaylar Ve Görüşler
Atatürk ve tarım politikası - Hikmet Kurnaz
Olaylar Ve Görüşler
CHP’de 89 sendromu - Mustafa Özyürek
Olaylar Ve Görüşler
Mehmetçiğe kanını veren doktor - Haydar Aksu
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Mesele cami değil sen anlamadın mı?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Yine yeniden BOP!
Sinan Meydan
Sinan Meydan Sinan Meydan yazdı: Cumhuriyet, laiklik ve din 'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıt'
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Cezaevi mektuplarına gecikmiş yanıtlarım ve özürlerim
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Sorunları Atatürk’le!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Sorun ve çözüm
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Prens ve kral
Ahmet Süha Umar
Ahmet Süha Umar Putin doğru söylüyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler