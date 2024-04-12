Chery neden Türkiye'yi seçmedi?

12 Nisan 2024 Cuma

Çinli otomotiv devi Chery'nin Türkiye'de fabrika kurmayı planladığı uzun süredir biliniyordu. Öyle ki bakanlık düzeyinde görüşmeler dahi yapılmıştı. Ancak marka yeni fabrikasını Türkiye yerine İspanya'ya açma kararı aldı.

Markanın Barselona’ya açacağı fabrika Chery'nin Avrupa'daki ilk üretim hattı olacak.

Reuters’ta yer alan habere göre Chery ve İspanyol hükümeti arasındaki müzakereler olumlu sonuçlandı. Resmi anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlandırılması ve Avrupa’daki ilk üretim hattının inşasına kısa süre sonra başlanması bekleniyor.

Planlanan fabrika Barselona’da geçen yıl kapanan eski Nissan üretim tesisinin bulunduğu yere inşa edilecek.

Çinli üreticinin, İspanya’da üreteceği elektrikli araçlar sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri için planlanan 1.7 milyar Euro’luk yardım fonlarından hibe almaya hak kazanması da bekleniyor.

Peki yatırımın Türkiye yerine İspanya'ya yapılmasının tek nedeni bu olabilir mi?

Bunu anlamak için son bir haftadaki haberlere bakmak yeterli olacaktır.

Keza Türk bir firmanın başka bir ülkeye yatırım yapmadan önce o ülkedeki haberlere bakacağına nasıl ki şüphe yoksa mutlaka benzer şekilde Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar da bakmalı, ülkeyi takip etmelidir.

İşte yalnızca son haftada gündemi meşgul eden haberler:

İlk olarak yerel seçimlerle Sancaktepe Belediyesi'nin CHP'ye geçmesinin ardından önceki dönemlerde yapıldığı söylenen ''akılalmaz harcamalar'' iddiası... Bu haber yabancı yatırımcılara Türkiye'de yolsuzluklar yapıldığını ve aynı iktidarın ülkeyi yönetmesi ile devam edebileceğini düşündürebilir.

Bir diğer başlıksa seçimlerle ilgili usulsüzlük haberleri ve Van'da oyların 55.48'ini alan adaya mazbatasının ancak 5 Nisan'da teslim edilmesi... Bu haberde ise Türkiye'de hukukun ne denli uygulandığı sorgulanabilir.

Ve son olarak iktidar ortağı MHP genel başkanının açıklamaları. 1997'den beri MHP genel başkanı olan Devlet Bahçeli 9 Nisan'da şöyle konuştu:

''Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgâr ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır.''

İşte son bir haftadaki bu haberler ve benzerleri hatta 11 Nisan 2024 tarihli uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütü elebaşı Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın Türkiye'de uyuşturucu üretirken yakalanması haberi, ne yazık ki yabancı yatırımcıların ülkemize yatırım yapmamasına yol açıyor.

Yolsuzluk, şiddet, kanun tanımamazlık gibi haberler bitmediği müddetçe yatırımlar daha çok yön değiştirir. Yalnızca ucuz iş gücü ile yatırım çekilebilse Demokratik Kongo gibi ülkeler bu halde olmaz...