Elektrikli araçlarda batarya ömrü sınırı kabul edildi!

16 Mart 2024 Cumartesi

Avrupa Parlamentosu, yeni Euro 7 emisyon standardı konusunda konsey ile varılan anlaşmayı onayladı. Müzakereler sırasında önemli ölçüde zayıflatılan anlaşma böylece bir engeli daha aşmış oldu. Ancak önemli bir onay hâlâ beklemede.

Parlamentodan yapılan açıklamaya göre, genel kurul oturumunda anlaşma 297 lehte, 190 aleyhte ve 37 çekimser oyla kabul edildi. Parlamenterler, "Araçların yeni standartlara daha uzun süre uymaları gerekecek ve böylece kullanım ömürleri boyunca daha temiz kalmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

EURO 7 STANDARTLARI

Parlamentoda oylamaya sunulan uzlaşma daha önce Aralık 2023'te müzakere edilmişti. AB Komisyonu'nun Kasım 2022 tarihli orijinal teklifinde yer alan daha katı emisyon kurallarıysa kaldırılmıştı. Euro 7'nin egzoz emisyonları mevcut Euro 6 standardının ötesine geçmemesi için önemli ölçüde zayıflatılmıştı.

Bu nedenle, parlamentonun onayladığı uzlaşmadaki egzoz emisyon gereklilikleri 2014'ten beri uygulanan değerlerin ötesine geçmedi.

Elektrikli araçlarda akülerin kullanım ömrü ve fren aşınmasına ilişkin yeni gereklilikler de standartlar içinde yer aldı. Binek araçlarda aküler beş yıl veya 100 bin kilometre sonra orijinal kapasitelerinin yüzde 80'ini, sekiz yıl veya 160.000 kilometre sonra ise yüzde 72'sini sağlamalıdır maddesi kabul edildi. Kamyonetler içinse bu değer yüzde 75 ve 67 oldu.

Fren aşınması için ise otomobil ve kamyonetlerde fren partikülleri (PM10) emisyonu sınır değerleri tamamen elektrikli araçlar için 3 mg/km ve hibrit ve yakıt hücreli araçlar için 7 mg/km olarak belirlendi.

Standartların yürülüğe girmeden önceyse konseyin anlaşmayı resmen onaylaması gerekiyor.

İLK KEZ ELEKTRİKLİLER DAHİL EDİLDİ

Euro standartları ilk kez Euro 7 ile fren partikülleri (PM10) emisyonu için sınır değerleri ve elektrikli ve hibrit araçlarda bataryaların hizmet ömrü için asgari gereklilikleri içerdi.

Gelecekte her araca, tescil anında çevresel performansı hakkında bilgi içeren bir "Çevresel Araç Pasaportu" verileceği de ortaya çıktı. Bu pasaportta; kirletici emisyonları, CO2 emisyonları, yakıt ve güç tüketimi, elektrik menzili, akü ömrü için sınır değerler yer alacak.

BATARYA ÖMRÜ

Elektrikli modellerde en büyük soru işareti olan ''batarya ömrü'' konusu artık üreticiler tarafından verilecek daha ayrıntı bilgiler ile büyük ölçüde çözülecek. Bu sayede batarya ömrü ve değiştirme maliyetleri ile birlikte tüketici daha sağlıklı bir kıyas yapabilecek. Ayrıca elektrikli otomobil bataryalarında 100 bin kilometre kullanım ile yüzde 20'den fazla, 160 bin kilometre kullanımın ardındansa 28'den fazla kayıp olmaması gerektiği de kesinleşmiş oldu.