Otomobillerin geleceği kutuplaşmayı artırmaya gebe! Karar 12 Aralık'ta

10 Aralık 2023 Pazar

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için yapılan 28. Taraflar Konferası (COP28) 12 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihte otomotiv endüstrisinin yönü tayin edilecek ve yenilenebilir enerjiye geçişte sürecin nasıl işleyeceği netleşecek. Ancak bu süreçte belirlenecek yol haritası hem otomobil üreticilerini hem de devletleri mali yönden etkileyecek. Bu dönüşümün mali yönden büyük bir soruna yol açacağını düşünenler ile petrol üretici ülkelerden geçiş sürecinin daha uzun tutulması gerektiğini savunanlar ve buna karşıt olarak sözleşmeyi mevcut hali ile destekleyenler karşı karşıya geliyor. 12 Aralık tarihi otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek.

Çıkacak karar tüm dünyayı etkileyecek. En çok etikeleneceklerse petrol ihraç eden ülkeler ve ABD olacak ki asıl tehlike ise bundan sonra başlıyor.

12 Haziran 2023 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler H.R.4468, yani "CARS" yasasını oylamaya sundu ve tasarı 221-197 oyla kabul edildi. Ardından bir ay sonra 12 Temmuz 2023 tarihinde ise Senato'ya kabul edildi ve Çevre ve Bayındırlık Komitesi'ne havale edildi.

Peki ''CARS'' yasası ne anlama geliyor.

www.congress.gov sitesi üzerinde yasaya yönelik olarak yapılan açıklamayı harfiyen aktarıyorum:

''Bu tasarı, Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yeni motorlu araçlara yönelik emisyon standartlarını düzenleme yetkisini sınırlıyor. Spesifik olarak, EPA'nın, (1) herhangi bir spesifik teknolojinin kullanımını zorunlu kılan veya (2) yeni motorlu taşıt motorunun türüne bağlı olarak yeni motorlu taşıtların sınırlı sayıda bulunmasına neden olan yeni motorlu taşıt emisyon standartlarıyla ilgili bir düzenleme getirmesi yasaktır. .

Ek olarak tasarı, EPA'nın 2027 Model Yılları ve Daha Sonra Hafif Hizmet ve Orta Hizmet Araçları için Çoklu Kirletici Emisyon Standartları başlıklı önerilen kuralı tamamlamasını, uygulamasını veya yürürlüğe koymasını yasaklıyor . Önerilen kural, diğer amaçların yanı sıra, 2027 model yılından itibaren hem hafif hem de orta hizmet araçları için daha katı sera gazı standartlarını içeriyor.''

Henüz Senato'da oylanmayan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına ulaşmayan yasa Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurulu'nun yeni emisyon kurallarının uygulanmasını engellemeyi amaçlıyor.

ABD EKONOMİSİ SALLANIYOR

ABD Hazine Bakanlığı'nın 19 Eylül'de açıkladığı verileri göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı. 1 Ekim 2023'te ABD Senatosu, 2023 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı ve Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. ABD borç içinde yüzerken 12 Aralık'ta yapılacak anlaşma Cumhuriyetçiler ve Demokratları daha sert bir şekilde karşı karşıya getirebilir. Bu kez gerilim uzun süredir olmadığı kadar tırmanabilir.

OPEC AYAĞI!

Bu anlaşmadan en çok etkilenenlerden bir diğeri olan petrol ihraç eden ülkelere gelirsek öncelikle OPEC Genel Sekreteri tarafından yazılan mektuba bakmalıyız.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için yapılan 28. Taraflar Konferası (COP28) üzerine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al Ghais tarafından kaleme alınan 6 Ekim tarihli mektupta şu ifadeler yer alıyor:

''Fosil yakıtlara yönelik yersiz ve orantısız baskı, taslak kararın hâlâ fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin seçenekler içermesi nedeniyle, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir noktaya ulaşabilir gibi görünüyor.

Bu vesileyle, CoC'a katılan tüm değerli OPEC Üyesi Ülkeleri ve OPEC Üyesi Olmayan Ülkeleri ve onların COP 28 müzakerelerindeki seçkin delegasyonlarını, emisyonlardan ziyade enerjiyi, yani fosil yakıtları hedef alan herhangi bir metni veya formülü proaktif bir şekilde reddetmeye çağırıyorum.''

OPEC, enerji kaynaklarının seçilmesini değil, emisyonların azaltılmasını savunduğunu belirtiyor. Petrol tüketiminde çok sert bir düşüşün ise hoşgörü ile karşılanmayacağı aşikâr.

Pandemi ile başlayan ve savaşlarla devam eden dünyadaki bunalım sürecinin üzerine 12 Aralık'ta alınacak kararlar kutuplaşmayı daha da artırmaya gebe.