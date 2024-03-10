SUV satışları neden yükseliyor?

10 Mart 2024 Pazar

2024'ün ilk iki ayında otomobil satışlarının yüzde 50.7'sini SUV'lar oluşturdu.

Otomotiv pazarında 2024'ün Ocak-Şubat döneminde 185 bin 691 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Otomobil satışları 146 bin 318 adet, hafif ticari araç satışları ise 39 bin 373 oldu. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu. İkinci sırada yüzde 29.7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, üçüncü sırada yüzde 17.8 pay ve 26 bin 51 satışla hatchback otomobiller yer aldı.

Son yıllarda kullanıcıların Türkiye'de SUV'ye yönelmesinde en büyük etki hiç şüphesiz trafik yoğunluğu. Kullanıcılar hem direksiyon başında hem de arka ve yan koltuktaki yolcuların daha rahat etmesi için bu tercihte bulunurken aynı zamanda bozuk yollarda da yine daha konforlu yolculuklar yapmak için SUV'ler öne çıkıyor.

Bu durum pek tabii ki yeni oluşmadı. Uzunca bir süredir trafik sıkışıklığı sorunu özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu kentlerde kendini gösteriyordu.

Ancak bu yükselişle oranın yüzde 50'nin üzerine çıkmasındaki asıl neden artık SUV'lerin daha ulaşılabilir fiyatlarla satılması oldu.

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Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) alınan verilere göre 2024 yılında en çok satılan ilk 10 model ve başlangıç fiyatları ise şöyle oldu:

1. Fiat Egea Cross: 2023 model 897 bin 900 TL, 2024 model 992 bin 900 TL

2. Chery Tiggo 8 Pro: 1 milyon 563 bin TL

3. Volkswagen T-ROC: 1 milyon 719 bin TL

4. Dacia Duster: 1 milyon 132 bin 900 TL

5. Dacia Sandero Stepway: 883 bin TL

6. Togg T10X: 1 milyon 432 bin 600 TL

7. Chery Tiggo 7 Pro: 1 milyon 298 bin TL

8. Hyundai Bayon: 1 milyon 30 bin TL

9. Chery Omoda 5: 1 milyon 283 bin TL

10. Opel Mokka: Benzinli 1 milyon 567 bin 900 TL, elektrikli 1 milyon 553 bin 900 TL

Satış sayıları ise şöyle:

1. Fiat Egea Cross: 5 bin 137 adet

2. Chery Tiggo 8 Pro: 4 bin 360

3. Volkswagen T-ROC: 3 bin 659

4. Dacia Duster: 3 bin 502

5. Dacia Sandero Stepway: 2 bin 689 adet

6. Togg T10X: 2 bin 623 adet

7. Chery Tiggo 7 Pro: 2 bin 569 adet

8. Hyundai Bayon: 2 bin 551 adet

9. Chery Omoda 5: 2 bin 527 adet

10. Opel Mokka: 2 bin 462 adet

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En çok satan ilk 10 model içinde 6 model 1.3 milyon TL'nin altında başlangıç fiyatınsa sahipken 2 model 1 milyon TL'nin altında 1 model ise 1 milyon 30 bin TL başlangıç fiyatı ile listeleniyor.

SUV araçlarda daha rekabetçi fiyatlarla satışlar artarken ilk 10 içinde iki markaya ise özellikle parantez açmak gerekiyor. Bunlardan ilki listede yalnızca elektrikli olarak satışa çıkan tek model olan Togg T10X'ken model aynı zamanda en çok satan elektrikli unvanını da elinde bulunduruyor. Elektirkli C SUV segmentinde özellikle fiyatı ile model şu anda neredeyse rakipsiz. Ancak bu başarıda daha önce söylediğimiz gibi Çin menşeli elektrikli otomobillerden yüzde 54 Gümrük Vergisi alınması da etkili oluyor.

İkinci bir parantezi ise ilk 10'da üç modeli yer alan ve henüz Türkiye'de tekrar satışa sunulmasının üzerinden 1 yıl geçmeyen Chery'ye açmak gerekiyor.

Chery modelleri de öncelikle rekabet ettikleri Avrupalı rakiplerine oranla uygun fiyatları ile öne çıkıyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı artık benzer kabiliyetteki araçlara üretildiği yer özelinde fazladan para vermek istemiyor. Çin yüksek işgücü ile üretim maliyetlerini büyük oranda düşürerek yükselişini Türkiye'de de sürdürüyor.