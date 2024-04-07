Yolda hayatta kalmanın ilk kuralı!

07 Nisan 2024 Pazar

Ramazan Bayramı geldi. Yurttaşların büyük bir kısmı şehir dışı seyahetlere hazırlanıyor. Kendi otomobilleri ile seyahete çıkacak olanlar otomobillerinin rutin kontrolleri ile ilgili pek çok haber okuyor, izliyor; eşinden dostundan tavsiye alıyor ancak direksiyonun başına geçtiğinde ilk dikkat etmesi gerekeni ne yazık ki neredeyse kimse tam anlamıyla bilmiyor.

Sürüşten önce otomobilin yağını, suyunu, lastiklerini kontrol ettiniz. İdeal sürüş pozisyonunu ayarladınız, emniyet kemerlerini bağladınız ve sürüşe geçtiniz.

En kötü senaryo pek tabii ki kaza yapmak. Trafik kazası yapmamak için ise en iyi bilmek gereken doğru şekilde fren kullanmak.

Sürücülerin yolculuk sırasında ilerilerinde gördükleri bir olumsuzluk (kaza, yolda bir cisim veya başka herhangi bir başka şey) karşısında frene basmaya karar verme süreleri ortalama olarak 1 ila 1.5 saniye arasında sürüyor. Bu sürede saatte 100 kilometrelik hız ile ilerleyen aracın katettiği mesafe ise 27.7 metre ile 41.67 metre arasında değişiyor. Dolayısı ile takip mesafesi hayati önem taşıyor. Frene basmada ise bir diğer hayati faktör ''tereddüt faktörü'' yaşanıyor.

Frene basmaya başlanılan anda alışkanlık ya da freni bırakıp manevra yapma düşüncesi ile aracın mümkün olan en kısa sürede yavaşlaması sağlanmaz ise kazadan kurtulma oranı azalır ya da çarpma hızınız olabilecek minumum hızınız üzerinde gerçekleşebilir.

DOĞRU FREN

Doğru fren düz bir çizgide ilerleyen ve potansiyel bir kazayla karşı karşıya kalan araçta mümkün olan en kısa sürede en sert şekilde fren pedalına basarak uygulanır. Fren pedalına basmaya başladığınız andan itibaren pedala tam güç uygulayıncaya kadar geçen sürede aracınız potansiyelinin daha altında yavaşlamış olacaktır.

DÖNÜŞ FRENİ

Düz olmayan bir yolda ilerlerken hızla yavaşlamak ya da durmaya mecbur kalırsanız ise aynı oranda frene basmanız mümkün değildir. Güvenli sürüş için fren pedalına direksiyonun açısına oranla basılmalıdır. Yani direksiyon sağ ya da sola doğru ne kadar çevrilirse frene o oranda az basılmalıdır. Direksiyonun açı oranına göre frene az basmak yavaşlama süresini uzatır; yine bu süre nedeniyle kazadan kaçamayabilir ya da mümkün olan en düşük hızın üzerinde kazaya karışabilirsiniz. Direksiyon açısına oranla frene sert basıldığında ise arka tekerlekler üzerindeki baskı azalır ve aracın arkası virajın dışına doğru kayar. Bu nedenle spin atabilir ya da yolun dışına savrulabilirsiniz.

Bayramda şehirler arası yolculuk yapmak üzere yola çıkanlar unutmayın ilk kural tereddüt etmeyin, düz çizgide frene basmaktan çekinmeyin. Yolun ilerisini görmediğiniz virajlarda mutlaka hızınızı düşürün, trafik kurallarına uyun. Mola vermeyi unutmayın...