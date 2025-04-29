İnsanlar kuş mudur ki yargısız, kafes gibi hücrelerde tutuluyorlar

29 Nisan 2025 Salı

İfadeleri alınmak üzere çağrılsalar sorumluluk üstlendikleri resmi görevleri nedeniyle kaçmaları söz konusu olmadan koşacakları bilinse de gece yarısı operasyonlarıyla evlerinden alınarak, kimilerinin ailece alınmaları nedeniyle de çocuklarının gözleri önünden, yalnız bırakılarak yaka paça götürülüyorlar. Hele de öğrenci gençler copların altında her nasıl sürükleniyorlarsa ayakkabıları yerde kalabiliyor.

Ailelerinin, avukatlarının yakınmalarından, haftalarca hiç görüşe çıkarılmayarak, sağlık sorunları olanların ilaçları verilmeden, sınav günlerinin geçiyor olması umursanmadan, besbelli öfke içinde verilmiş talimatların gereği, alındıkları anlardan haftalar sonrasına, işkence koşullarında bir yaşamda kapalı tutuluyorlar. Öte yandan hâlâ Ekrem İmamoğlu’nun sahte olduğu ileri sürülmüş diploması üzerinden belgeler avukatlarının eline de ulaşamadığından, haklarının aranabilmesine yönelik dava bile açılamamış oluyor.

Farklı siyasal partilerden kameralar karşısına çıkan hukukçuların, milletvekillerinin, yöneticilerin topu birden, çaresizliklerinin hukuksuzluk boyutlarını anlatmaya çabaladıklarında, nerede ise bir diğerinin kopyası içerikte açıklamalar yapmak zorunda kalıyorlar. Alınma süreleri bir iki ayı geçmiş, parti başkanı, cumhurbaşkanı adayı kimlikleri değişmeksizin, suçlandıkları konular üzerinden delilleri toplanmış olarak yargı karşısına çıkarılabilmiş değiller. Sorgularında suçlamaya zorlandıklarını açıklayan tutukluların sayıları gün gün artarken, arkadan gelen tutuklamalarla korkutulmak istenen yeni isimlerin operasyonlara eklemlendiği gerçeği giderek daha çok vurgulanır oluyor.

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Çeşitli araştırma şirketlerinin yaşananlar üzerinden yaptıkları çalışmaların sonuçları, kurum aidiyetleri ile ilişkili olmaksızın giderek birbirlerine yaklaşıyor. İktidar ittifakının içindeki siyasi partilerin araştırmalarının içinden de benzer sonuçların çıkması ayrıca özel dikkatleri çekiyor. Söylem farklılıkları içinde bütün ülkenin yaşayanlarının yaşamlarına karabasan gibi, ekonomik sonuçlarıyla da yansıyan bir kara tablo, çıkmazın içindeyiz.

Kayırmacı vurgunlarla durumlarını koruyabilecekleri dışında tutarsak, artık iktidar cephesi içinde görünen vatandaşlar için de kayıplar, özel kimi kurtarıcı çareler üretilebilse de geri dönülemez boyutlarda ağırlaşmış oluyor. Her gün birden fazla sonuçları ile ortaya çıkan çarpıcı araştırmaları anlık izleyip arkasından yeni yeni olumsuz verileri içeren tablolarla yüzleşmekten kurtulamıyoruz. Sistemi gün gün çökerten yangını söndürmenin yolu, olanağı yok gibi.

Saray ittifakı erkinin, çekici yeni çözümlerle kamuoyuna çıkışlarının ışıklı etkileri, anında sönüveriyor. Çocukların elinde anında yanarak sönüveren maytap gibiler. Sonuç vereceklerine çok güvenilmiş operasyonların, her can yakan çarpıcı adımlarından sonrasında etkisiz sönüvermeleri, belli ki öfkeyle yola çıkmışların, çaresizlikleriyle öfke kamçılanması, isterilerini yükseltiyor. Nereye kadar?

Nefeslerimizi tutmuş, toplumsal kararlılık içinde, direnmekten, hak aramaktan başkaca bir çözüm yolu olmadığının bilincinde, yola, hak aramaya devam demekten başka bir çıkışımız yok.