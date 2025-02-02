Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

02 Şubat 2025 Pazar

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp iç denetimi konusunda çeşitli düzenlemeler yapmakta. Yasanın 33/3 maddesi gereğince denetim kurulları için “Her mali yılda en az dört defa denetim yapılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar” hükmü bulunuyor. Kulüpler, iç denetim işlevini yerine getirecek bir denetim komitesi kurmak, kulübün finansal durumu ve faaliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler.

Kulüp denetim organları kapsamında iç denetim kurulu, kulüplerin finansal işlemlerinin ve yönetim süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak zorundadır. Kulüplerde kalıcı başarılar ve sürdürülebilir bir büyüme ancak kurumsal yönetimle olanaklı. Kulüplerin etkili bir şekilde yönetilmesi, onları rekabette ileriye taşır, zorlu ekonomik ve finansal koşullarda sürdürülebilir büyümeye olanak sağlar. Bunun için de kulüplerde kurumsal yönetim modeli yaşamsaldır. Kurumsal yönetimin en etkili araçlarından birisi ise bağımsız iç denetimdir. Etkin kurumsal yönetim ile kulüp paydaşlara ve yatırımcılara güven sağlarken kulübün ekonomik, finansal, sportif ve kurumsal performansının da maksimizasyonuna hizmet eder.

Günümüz futbol yapılanmasında UEFA, kulüplerin uzun vadeli başarı ve mali istikrar sağlamalarına yönelik önemli talimatlar yayınlamıştır. Kulüplerin finansal sürdürülebilirliklerini artırmaları ve iç denetim süreçlerini güçlendirmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Kulüpler iç ve dış denetim süreçlerine tabi tutulmakta, yerine getirmeyenler UEFA organizasyonlarına katılamamakta. Avrupalı elit kulüplerde iç denetim kurumsal performansın en önemli destekleyicisidir.