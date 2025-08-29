Son bir haftada açılım sürecinde neler oldu?

Erdoğan, Ahlat’taki konuşmasında yine “Türk, Kürt, Arap” vurgusu yaptı, “son düzlüğe vardığımızı” söyledi. Öyleyse sormalı: Son düzlük nedir?

TBMM’de kurulan komisyon tekrar toplandı ama baroların dinleneceği oturuma İstanbul ve Ankara (1 No’lu baroları) ile İzmir baroları katılmadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu komisyonun amacı, Türkiye’de toplumsal rızanın artırılmasıdır” dedi. “Muhalif” sanılan ama her gün ekranları açılımcılarla dolduran medyanın da iktidarın hizmetinde bu rızayı üretmeye çalıştığı açık.

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, TBMM’de “1921 Anayasası’ndaki ademi merkeziyetçi ruhu esas alan bir anayasa gereklidir” diyerek yine Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz kurulmadığı bir işgal döneminde çıkarılan ve içinde ne cumhuriyet ne kadın hakları ne de laiklik olan bir metni masaya getirdi!

‘EŞİT VATANDAŞLIK’ SÖYLEMİNİN ASIL AMACI

Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, “Eşit vatandaşlık, anayasal güvence altına alınmalı” dedi. Gerçekten hayret doğrusu. Bir baro başkanı demek ki vatandaşlığın zaten eşitlik üzerine oturan bir kavram olduğunu bilmiyor! Anayasanın 10. maddesinin “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” yazdığını bilmemesi olanaksız!

O zaman sanki anayasada “eşit vatandaşlık” yokmuş gibi bunu talep edenlerin amacı nedir? Belli ki amaç, anayasada Türklüğü vatandaşlık bağı ile tanımlayan 66. maddenin değiştirilmesi ve etnik kökenlere dayandırılmasıdır.

30 SİLAH YAKILINCA BİTTİ Mİ PKK?

Komisyon toplantısında konuşulanları ayrıntısıyla ele alan haberlere baktığımızda görüyoruz ki asıl meseleyi, yani PKK’nin silah bırakmasını konuşan yok. Bunu tartışacakları yerde, masanın üzerinde sürekli anayasa değişikliğine gidecek konular tutuluyor ve aslında toplum buna razı edilmeye çalışılıyor.

Bu arada DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV’ye çıkıp öncelikli beklentinin “baş müzakereci” olarak Abdullah Öcalan’ın komisyonla görüşmesi olduğunu söyledi, ayrıca komisyonun yasa yapma yetkisi olmasa da yasal düzenlemelerin hızla yapılması için önerileri geliştirebileceğini söyledi. Kelime oyunlarından da hiç vazgeçmiyorlar.

CUMHURİYETİN KURULUŞUNU KİRLETME ÇABASI!

Ardından PKK’nin elebaşlarından tehditler geldi. Terörist Duran Kalkan, “Apo İmralı’da rehine konumunda kaldıkça komisyonun bir milim ilerlediğinden söz edilemez” dedi. Kırmızı kodla arananlar listesindeki bir diğer terörist Helin Ümit ise PKK’ye yakınlığıyla bilinen Medya Haber TV’ye konuşurken PKK’nin silahlı mücadelesini cumhuriyetin kuruluşuna benzetti!

Atatürk, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’nun emperyalizmin işgali altındaki topraklarında vatan savunması için halkı örgütledi ve yurdun her yerinden gelen temsilcilerle Büyük Millet Meclisi’ni açtı. Halkın desteklediği o mücadelenin sonunda üniter devlet kuruldu, cumhuriyet ilan edildi, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke olarak ayakta kaldı ve Cumhuriyet Devrimleri ile karanlığı yırttı!

PKK gibi ayrılıkçı bir narko terör örgütü kurup emperyalizmin desteğiyle Cumhuriyeti yıkmak için 45 yıl boyunca ülkeyi kana bulayan teröristlerin Cumhuriyetin onurlu kurtuluş ve kuruluş mücadelesini kirletmeye hakkı yoktur!

Görülüyor ki TBMM’de kurulan komisyon, gerçekte Kürt vatandaşlarımızın da asıl sorunlarını yaratan, bölgedeki sömürünün de ana kaynağı olan aşiret ve tarikat düzeninin, ağalık ve şeyhlik gibi feodal yapıların çözülmesi ya da sınıfsal sorunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmaya niyetli değil.

Varsa yoksa terörist başı Öcalan’ın serbestliği, emperyalizmin Suriye’deki gelişmelere uygun olarak dayattığı, ümmet toplumuna yol açacak düzenlemelerin yapılması...

Sonra da Öcalan açılımı deyince kızıyorlar!