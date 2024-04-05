Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Çocuk gönüllü bir şair

05 Nisan 2024 Cuma

Son günlerde Orhan Veli Kanık’ın “Masal” şiirini üst üste okuyorum:

“Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde;/ Yüzlerde nur, ekinlerde bereket;/ At üstünde mor kâküllü şehzâde:/ Unutmaya başladığım memleket. Şakağımda annemin sıcak dizi,/ Kulağımda falcı kadının sözü,/Göl başında padişahın üç kızı,/ Alaylarla Kafdağına hareket...”

ÇAĞRIŞIMLAR

Şiir, okunup geçilmez, okuyanın içinde çağrışımlar yaratır. “Masal”ı okurken çocukluğumda olduğu gibi, düşsel dünyamda “mor kâküllü şehzâdeler” canlandı, “şakağımda annemin dizi”nin sıcaklığını duydum.

Bellek, yerinde çakılıp kalmıyor; unutulanları birden açığa vuruyor. Biren babamın öfkeli günlerinde, annemin bir köşede asılı entarisinin arasına saklandığım günlere gittim.

Komşumuz Atiye Abla’nın, annemin falına bakıp ileride mutluluğa ereceğimiz günleri anlattığını duyar gibi oldum. Onunla da kalmadım, açlık günlerimi anımsayarak kendimi zengin sofralarının başında buldum...

Bu arada Kafdağı denilen yerin nerede olduğunu, şairin neden kalabalıklarla oraya “hareket” ettiğini merak ettim, ben de onların arasına katılmak istedim...

MASAL DÜNYASI

Yaşım 90’ı bulsa da masal tutkumda hiçbir eksilme olmadı. Masalını Yitiren Dev adlı romanımda, çocukluktan başlayıp 16 yaşında Köy Enstitüsüne canımı hangi darlıklar içinde attığımı anlattım.

Binbir Gece Masalları’ının dünyasına da Köy Enstitüsü soktu beni. Yıllar sonra, bizim masallarımızı, On Beş Türk Masalı kitabımda bir araya getirdim. Onunla da kalmadım, “Ölümün Gölgesi Yok” adlı romanımın bölüm başlarına “Binbir Gece Masalları”ndan, ancak yazınsal ya da bilimsel kitaplarda rastlanabilecek ilginç alıntılar koydum:

“O yanımdan ayrılınca tanrılar evinden bir kul yaklaşmış, ‘Onun yüzünün aylasını, görünmez iğnenin ucuyla gözünün iç köşesine yazıyorum; o, sana emanetimdir’ demişti.”

“Sen ki güneşe bakmaktasın! Görmez misin ki, onun yeri insan gözünün ölçemeyeceği yükseklerdedir! Kanat takınmadan, ona ulaşılabileceğini mi sanıyorsun ey saf kişi; yoksa sana kadar ineceğini mi, güneşin?”

KIR ŞARKISI

Bu haftanın ilk gününde, ülkenin geleceğini karanlığa boğan bir dönemin üstüne Atatürk aydınlığının güneşi doğdu. Şu anda içimde Orhan Veli Kanık kuşağından Behçet Necatigil’in “Kır Şarkısı” şiirinin dizelerinin yarattığı sevinci yaşıyorum:

Tam otların sarardığı zamanlar/ Yere yüzükoyun uzanıyorum/ Toprakta bir telaş, bir telaş/ Karıncalar öteden beri dostum. Ellerime hanım böcekleri konuyor/ Ne şeker şey onlar!/ Uç böcek, uç böcek diyorum/ Uçuyorlar...

Şairin dediği oldu, karıncalar yerin dibinden günyüzüne çıktı, tüm ağaçları uçuşan hanım böceklerinin baharı muştulayan sesi sardı...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çocuk gönüllü bir şair 5 Nisan 2024
Bilgelerden özdeyişler 29 Mart 2024
Ağaç yaşken eğilir 22 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar CHP’nin büyük sorumluluğu
Özdemir İnce
Özdemir İnce Başyüce’nin balkon konuşması
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Tek başına cinsiyet bir siyasetçiyi tanımlamaz
Sertaç Eş
Sertaç Eş Türkiye operasyona açık mı?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Bavulunu topla ve dön...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Çocuk gönüllü bir şair
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar 31 Mart’ın küresel yankısı
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Futbolda geçmişin özlemi mi?
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Savunmayla nereye kadar
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs İzmir ve Ege’den tüm Anadolu’ya...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... YSK yeniden sayım kararını kaldırdı: Beykoz'da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... YSK yeniden sayım kararını kaldırdı: Beykoz'da mazbata CHP'li adayın!
TFF’den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

TFF’den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!
Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde

Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde
Gelinim Mutfakta 4 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 4 Nisan 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!

Beşiktaş son dakikada 3 puanı kaçırdı!
İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan seçim sonrası değerlendirmesi: Boş tencere iktidar devirir mi?

İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan seçim sonrası değerlendirmesi: Boş tencere iktidar devirir mi?
Ankara’da inşaat halindeki binada yangın

Ankara’da inşaat halindeki binada yangın